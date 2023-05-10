Dörtlü görüşme Moskova'da başladı: Türkiye-Suriye 'normalleşme' süreci gündemde!













Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ile Suriye'nin dışişleri bakanları toplantısı başlatıldı. Başkent Moskova'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın binasında düzenlenen toplantı programlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yanındaki heyet ile birlikte katılırken toplantıda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, İran'lı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Suriye'li mevkidaşı Faysal Mikdad'la görüşecek.Lavrov, görüşmeyi basına açılış kısmı onuşmasını yapacak ve daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye ile Suriye arasında gerçekleşmesi hedeflenen normalleşme adımlarının görüşülmesini sağlayacak.