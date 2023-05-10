DÜNYA
10 Mayıs 2023 - 14:20

Dörtlü görüşme Moskova'da başladı: Türkiye-Suriye 'normalleşme' süreci gündemde!

Türkiye ile Suriye arasında gerçekleşmesi planlanan normalleşme adımlarını görüşmek üzere dörtlü görüşme Rusya'nın başkenti Moskova'da başlatıldı.

DÜNYA
10 Mayıs 2023 - 14:20
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Dörtlü görüşme Moskova'da başladı: Türkiye-Suriye 'normalleşme' süreci gündemde!


 Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ile Suriye'nin dışişleri bakanları toplantısı başlatıldı.

 Başkent Moskova'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın binasında düzenlenen toplantı programlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yanındaki heyet ile birlikte katılırken toplantıda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, İran'lı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Suriye'li mevkidaşı Faysal Mikdad'la görüşecek.



Dörtlü görüşme Moskova'da başladı Türkiye-Suriye 'normalleşme' süreci gündemde!

 Lavrov, görüşmeyi basına açılış kısmı onuşmasını yapacak ve daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye ile Suriye arasında gerçekleşmesi hedeflenen normalleşme adımlarının görüşülmesini sağlayacak. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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