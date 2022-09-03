Halil Polat yaptığı açıklamada, “A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.
SPOR
03 Eylül 2022 - 07:09
Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, futbolcu Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
SPOR
03 Eylül 2022 - 07:09