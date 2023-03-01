EKONOMİ
01 Mart 2023 - 12:22

Döviz talebini arttıran bankalara 'Merkez'den kabul edilemez uyarısı!

Merkez bankası, döviz alan ve müşterilerine döviz KKM sağlayan bankaları, TL cinsinden KKM vadesi dolduğunda döviz talebinin artacağı konusunda uyardı. Merkez bankası, uygulama ilerlediği takdirde bu tür KKM'lerin para birimi çevirisi için kabul edilemez hale geleceğini söyledi.

EKONOMİ
01 Mart 2023 - 12:22
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Döviz talebini arttıran bankalara 'Merkez'den kabul edilemez uyarısı!


Merkez Bankası, TL cinsi Döviz Korumalı Mevduat'ı (KKM) vade sonunda dövize çeviren ve hemen arkasından TCMB karşı taraf sağlayan bankalara uyarıda bulundu.

Düşük faizli TL cinsi KKM'lerle vade uzatmak istemeyen müşteriler ertesi gün bankalarına döviz alıp döviz getirisi yüksek KKM'lere aktarırken Merkez bankası TL'nin dövize çevrilmesinin piyasada döviz talebini artıracağını ve kurun düşeceğini, bu uygulamanın dövizde devam etmesi halinde bu şekilde yapılan işlemlerin mümkün olmayacağını da bildirdi.



Döviz talebini arttıran bankalara 'Merkez'den kabul edilemez uyarısı

MENKUL KIYMET TUTMA YÜKÜ AZALMAYACAK!

Edinilen bilgilere göre bazı bankalar KKM'yi TL cinsinden KKM bozdururken ödedikleri yüzde 30 faize KKM'yi tercih ediyor ve doğrudan sabit mevduatlara dönüştürün. Döviz Getirisi KKM'de faiz oranı üst sınırı yoktur, ancak bankalar mevduat oranlarını yüzde 18-20 olarak belirlemektedir. Habere göre bankalar, kredi faizleri yüzde 13'e gerilerken, şu anda yüzde 22 seviyesindeki kaynak maliyetlerinin daha fazla yükselmesini engellemeye çalışıyor.

Merkez bankası, döviz talebi yaratmadaki bu eğilimin devam etmesi halinde işlemin TL'ye çevrilmeyeceği ve böylece menkul kıymet varlıkları üzerindeki yükün azaltılacağı konusunda bir uyarı mesajı yayınladı.

Merkez Bankası yaptığı uyarıyla, dövize talep yaratan bu hareketin devam etmesi halinde menkul kıymet tutma yükünü hafifletmeyeceği, çünkü bankanın hisse senetlerini satsa dahi alım satım işlemlerinin TL'ye çevirme sayılmayacağının mesajını verdi.

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