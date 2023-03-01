Merkez Bankası, TL cinsi Döviz Korumalı Mevduat'ı (KKM) vade sonunda dövize çeviren ve hemen arkasından TCMB karşı taraf sağlayan bankalara uyarıda bulundu. Düşük faizli TL cinsi KKM'lerle vade uzatmak istemeyen müşteriler ertesi gün bankalarına döviz alıp döviz getirisi yüksek KKM'lere aktarırken Merkez bankası TL'nin dövize çevrilmesinin piyasada döviz talebini artıracağını ve kurun düşeceğini, bu uygulamanın dövizde devam etmesi halinde bu şekilde yapılan işlemlerin mümkün olmayacağını da bildirdi.
EKONOMİ
01 Mart 2023 - 12:22
Döviz talebini arttıran bankalara 'Merkez'den kabul edilemez uyarısı!
Merkez bankası, döviz alan ve müşterilerine döviz KKM sağlayan bankaları, TL cinsinden KKM vadesi dolduğunda döviz talebinin artacağı konusunda uyardı. Merkez bankası, uygulama ilerlediği takdirde bu tür KKM'lerin para birimi çevirisi için kabul edilemez hale geleceğini söyledi.
EKONOMİ
01 Mart 2023 - 12:22