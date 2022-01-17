SİYASET
17 Ocak 2022 - 23:42

Döviz ve altından TL'ye geçiş yapan kurumlara vergi istisnası geliyor!

Ekonomiye ilişkin bazı düzenlemeleri içerisine alan yasa teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Değerlendirmeye alınan yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği bildirildi.

SİYASET
17 Ocak 2022 - 23:42
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Döviz ve altından TL'ye geçiş yapan kurumlara vergi istisnası geliyor!
Döviz cinsinde yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumlar için vergi istisnası getirecek olan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Ekonomiye ilişkin bazı düzenlemeleri de içerdiği öğrenilen yasa teklifinin 4 maddeden oluştuğu bildirildi.







Şirketler içinde 'Kurumlar Vergisi' alanında bazı istisnaları da içeren kanun teklifinde ilk imzayı atan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Aydemir, açıklamasında 4 maddeden oluşan yasa teklifinde Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan bazı düzenlemelerle enflasyon düzeltmesi uygulamasını 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelediklerini bildirdi.


Uğur Aydemir, konuşmasının devamında bazı düzenlemelerle de finansal istikrarın tamamen desteklenmesi amacıyla Türk lirası mevduatına geçiş ve ayrıca açılan katılım hesap dönüşümlerinde de belli şartlar dahilinde birtakım istisnalar getirileceğini söyledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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