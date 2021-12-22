Dövize bağlı indirim uygulaması için bakanlık devreye giriyor!













Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Burada basına kapalı bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' tarafından açıklanan yeni finansal paketle ilgili detayları AK Partili milletvekilleri ile paylaştı.Toplantıdan çıktıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Nureddin Nebati, 4 Ocak tarihinde AK Parti İl Başkanlarıyla ilgili düzenlenecek olan toplantıdaki sunumun hemen ardından tüm finansal paket ile ilgili gerekli detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Gizli saklı bir durumun olmadığını belirten Bakan Nebati, 'ilk olarak paylaşımlar bitsin redaksiyonlar yapılsın.' ifadelerini kullandı.Döviz kurlarındaki gerilemenin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmayacağı hakkında da konuşan Bakan Nureddin Nebati, bu yönde gelen taleplerin değerlendirildiğini ve gerekli durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye girerek kendisini göstereceğini söyledi.