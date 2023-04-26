Down sendromlu Barbie satışa çıkıyor













ABD'li oyuncak devi, daha önce geleneksel Barbie'nin gerçek kadınları temsil etmediği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı. Şirket son yıllarda işitme cihazı, protez uzuv ve tekerlekli sandalyeli bebekler üretti.Mattel'in amacı "tüm çocukların kendilerini Barbie'de görmeleri" ve "kendilerine benzeyen bebeklerle oynamaları" idi. 1959'da piyasaya sürülen orijinal Barbie bebek, uzun bacaklara, ince bir bele ve dalgalı sarı buklelere sahipti.Güney Avustralya Üniversitesi'nden akademisyenler, bir kadının Barbie'nin vücut şekline sahip olma olasılığının 100.000'de bir olduğunu ileri sürdüler. Bazı kampanyacılar, Barbie'nin daha gerçekçi bir vücut imajını temsil etmesi için çağrıda bulunurken, bazı engelli insanlar oyuncak bebeklerin ilişkilendirilebilir olmadığını söylediler .2016'da Mattel, Kıvrımlı Vücutlu Barbie, Uzun Barbie ve Petite Barbie'nin yanı sıra birçok farklı etnik kökeni yansıtan geniş bir cilt tonu yelpazesini piyasaya sürdü. Mattel'deki Barbie & Dolls'un küresel başkanı Lisa McKnight, yeni bebeğin 'anlamayı öğretmeye ve daha büyük bir empati duygusu geliştirerek daha kabul edici bir dünyaya yol açmasına' yardımcı olacağını umduğunu söyledi.