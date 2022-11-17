Televizyonda yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda ilk bölümüyle beraber ilgi odağı olurken yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla beraber gözler Hülya'yı aradın. Yoğun ilgi gösterilen moda yarışmasının izleyicileri Hülya Yenidoğmuş'un neden çekimlerde olmadığını araştırmaya başladı. Doya Doya Moda Hülya elendi mi? Doya Doya Moda Hülya neden yok?
TV Programları
17 Kasım 2022 - 10:36
Doya Doya Moda Hülya neden gitti, neden yok? Hülya Yenidoğmuş geri dönecek mi, ne zaman geri gelecek?
TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'nın bu sezon ki iddialı yarışmacılarından olan Hülya'nın çekimlerde yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Doya Doya Moda Hülya neden yok? Doya Doya Moda Hülya elendi mi? İşte detaylar...
TV Programları
17 Kasım 2022 - 10:36
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