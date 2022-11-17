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17 Kasım 2022 - 10:36

Doya Doya Moda Hülya neden gitti, neden yok? Hülya Yenidoğmuş geri dönecek mi, ne zaman geri gelecek?

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'nın bu sezon ki iddialı yarışmacılarından olan Hülya'nın çekimlerde yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Doya Doya Moda Hülya neden yok? Doya Doya Moda Hülya elendi mi? İşte detaylar...

TV Programları
17 Kasım 2022 - 10:36
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Doya Doya Moda Hülya neden gitti, neden yok? Hülya Yenidoğmuş geri dönecek mi, ne zaman geri gelecek?
Televizyonda yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda ilk bölümüyle beraber ilgi odağı olurken yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla beraber gözler Hülya'yı aradın. Yoğun ilgi gösterilen moda yarışmasının izleyicileri Hülya Yenidoğmuş'un neden çekimlerde olmadığını araştırmaya başladı. Doya Doya Moda Hülya elendi mi? Doya Doya Moda Hülya neden yok?

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Aleyna Koç,

Hülya Yenidoğmuş,

Eda Koç,

Özlem Parlu,

Elisa Karagöz,

Esra Ayben

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu,

Uğurkan Erez,

Serdar Uzuntaş,

Yasemin Yılmaz

DOYA DOYA MODA HÜLYA NEDEN YOK?

TV8 ekranlarının sevilen oda yarışması Doya Doya Moda tüm hızıyla devam ederken yeni bölüm fragmanı ise yoğun ilgi alarak izlendi. İzleyiciler ise fragmanda Hülya'nın olmamasına dikkat çekerek araştırmalara başladı. Hülya Yenidoğmuş'un aldığı telefon sonrası gitmesiyle meraklar arttı. Doya Doya Moda'nın yeni bölümünde Hülya'nın olayı açıklığa getirilecektir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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