Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın hayatı ve mesleği

Serdar Uzuntaş kim?

Serdar Uzuntaş sosyal medya hesabı

Tv 8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda tekrardan başlıyor. Bir dönemin en çok takip edilen yarışması Doya Doya Moda geri dönüyor. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğuna oturan Serdar Uzuntaş'ın kim olduğu, hayatı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.Moda Tasarımı eğitimini Central Saint Martins'te almıştır. 2010 yılında konforu vurgulayan, detayla herkesin takdirini toplayan Serdar Uzuntaş, erkek giyim markasını kurmuştur. 2011 yılında Londra Moda Haftası'nda kendi koleksiyonu sunmuştur. Daha sonra İtalya'da Pitti Uomo Fuarı'na katılmıştır. Erkek giyim üzerinde tasarımları stilleri ile farkını ortaya koymuştur.Instagram adresi 'serdaruzuntas' Kendisinin 33 bin takipçisi bulunmaktadır.