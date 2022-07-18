Tv 8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda tekrardan başlıyor. Bir dönemin en çok takip edilen yarışması Doya Doya Moda geri dönüyor. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğuna oturan Serdar Uzuntaş'ın kim olduğu, hayatı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.
Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 21:23
Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın hayatı ve mesleği
Doya Doya Moda Tv 8 ekranlarında geri dönüyor. Jüri üyesi Serdar Uzuntaş'ın kim olduğu merak edilmektedir. Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın hayatı nedir? İşte ayrıntılar.
Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 21:23