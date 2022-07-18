Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 21:23

Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın hayatı ve mesleği

Doya Doya Moda Tv 8 ekranlarında geri dönüyor. Jüri üyesi Serdar Uzuntaş'ın kim olduğu merak edilmektedir. Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın hayatı nedir? İşte ayrıntılar.

Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 21:23
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Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın hayatı ve mesleği
Tv 8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda tekrardan başlıyor. Bir dönemin en çok takip edilen yarışması Doya Doya Moda geri dönüyor. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğuna oturan Serdar Uzuntaş'ın kim olduğu, hayatı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

Serdar Uzuntaş kim?

Moda Tasarımı eğitimini Central Saint Martins'te almıştır. 2010 yılında konforu vurgulayan, detayla herkesin takdirini toplayan Serdar Uzuntaş, erkek giyim markasını kurmuştur. 2011 yılında Londra Moda Haftası'nda kendi koleksiyonu sunmuştur. Daha sonra İtalya'da Pitti Uomo Fuarı'na katılmıştır. Erkek giyim üzerinde tasarımları stilleri ile farkını ortaya koymuştur.

serdar uzuntaş

Serdar Uzuntaş sosyal medya hesabı

Instagram adresi 'serdaruzuntas' Kendisinin 33 bin takipçisi bulunmaktadır.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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