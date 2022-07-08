Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 13:31

Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler

Doya Doya Moda'nın bu sene ekranlarda olacak 4. sezonunda jüri üyeleri arasında Yasemin Yılmaz da bulunuyor. Jüri Yasemin Yılmaz'ın ilk televizyon deneyimi bu program olurken daha program başlamadan hakkında araştırmalar başladı. Peki Yasemin Yılmaz kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 13:31
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Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda bu sene dördüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Programın eski jürileri ayrılırken onların yerine yeni jürilerle anlaşmalar yapıldı. Jüriler arasında Yasemin Yılmaz da yer aldı. Peki Yasemin Yılmaz kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Yasemin Yılmaz kimdir?

1995 senesinde doğan Yasemin Yılmaz şuan 27 yaşındadır. Hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok defileye katılan Yılmaz'ın Bybagbal adında bir markası vardır. Birkaç defilede kendi tasarımları ile boy göstermiştir. Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Yılmaz'ın 2020 yılında aldığı 2020’nin en iyi çıkış yapan tasarımcısı ödülü vardır.

yasemin yılmaz

Yasemin Yılmaz kaç yaşında?

1995 yılında doğan ve Fashion Weeks'te tasarımları oldukça konuşulan Yılmaz 27 yaşındadır.

Yasemin Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve tasarımlarını sıkça paylaşan Yılmaz'ın sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

Yasemin Yılmaz'ın kullandığı sosyal medya hesapları

Başarılı tasarımlara imza atan ve adından söz ettiren Yılmaz'ın İnstagram hesabında 40 bin takipçisi vardır. Yılmaz'ın hesabı "@babgal" olarak geçmektedir.

Yasemin Yılmaz'ın boyu ve kilosu

Doya Doya Moda'nın yeni jürisi olacak olan Yasemin Yılmaz'ın boyu 1.65 iken kilosu ise 50'dir.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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