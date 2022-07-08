Doya Doya Moda bu sene dördüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Programın eski jürileri ayrılırken onların yerine yeni jürilerle anlaşmalar yapıldı. Jüriler arasında Yasemin Yılmaz da yer aldı. Peki Yasemin Yılmaz kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...
Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 13:31
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda'nın bu sene ekranlarda olacak 4. sezonunda jüri üyeleri arasında Yasemin Yılmaz da bulunuyor. Jüri Yasemin Yılmaz'ın ilk televizyon deneyimi bu program olurken daha program başlamadan hakkında araştırmalar başladı. Peki Yasemin Yılmaz kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...
Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 13:31