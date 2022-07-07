Moda ile ilgilenen insanların severek takip ettiği ve ilk kez 2019 senesinde yayınlanan Doya Doya Moda programının yayın tarihi belli oldu. Peki Doya Doya Moda Programı Ne Zaman başlıyor? Doya Doya Moda Programı Jürileri kimler? Doya Doya Moda programı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TV Programları
07 Temmuz 2022 - 18:03
Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, juride kimler var? TV8 Doya Doya Moda yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Televizyonların en çok izlenen moda programlarından biri Doya Doya Moda programı tekrar ekranlarda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Doya Doya Moda programı ne zaman başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.
TV Programları
07 Temmuz 2022 - 18:03