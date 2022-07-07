TV Programları
07 Temmuz 2022 - 20:47

Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda'nın çekildiği villa nerede?

2019 senesinden itibaren televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan Doya Doya Moda programı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Doya Doya Moda programı nerede çekiliyor? Tüm detaylar haberimizde.

TV Programları
07 Temmuz 2022 - 20:47
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Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda'nın çekildiği villa nerede?
İlk kez 2019 senesinde yayınlanan ve bir senelik verilen aranın ardından tekrar televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Doya Doya Moda programı ile ilgili insanların araştırmaları devam ediyor. Peki Doya Doya Moda programı nerede yayınlanmaktadır? Doya Doya Moda programı çekim yerleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda programı çekim yerleri

Moda ile ilgili insanların severek izlediği ve yedi yarışmacıdan oluşan Doya Doya Moda programı pandemi bitiminde büyük bir villada çekiliyordu. 

Doya Doya Moda Programı Çekim Yerleri

Bu sezon tekrar televizyon ekranlarında olacak program için yeni çekim yeri ise Riva olarak belirlendi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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