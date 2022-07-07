Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda'nın çekildiği villa nerede?

Doya Doya Moda programı çekim yerleri

İlk kez 2019 senesinde yayınlanan ve bir senelik verilen aranın ardından tekrar televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Doya Doya Moda programı ile ilgili insanların araştırmaları devam ediyor. Peki Doya Doya Moda programı nerede yayınlanmaktadır? Doya Doya Moda programı çekim yerleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Moda ile ilgili insanların severek izlediği ve yedi yarışmacıdan oluşan Doya Doya Moda programı pandemi bitiminde büyük bir villada çekiliyordu.Bu sezon tekrar televizyon ekranlarında olacak program için yeni çekim yeri ise Riva olarak belirlendi.