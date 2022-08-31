YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:29

Dr. Canan Şengül: "Sigarayı Bırakamamanın Nedeni Çocuklukta Saklı Olabilir" - Kayseri

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:29
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Dr. Canan Şengül: “Sigarayı Bırakamamanın Nedeni Çocuklukta Saklı Olabilir” - Kayseri


Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Canan Şengül, sigarayı bırakma süreci konusunda verdiği bilgilerde, “Sigarayı bırakamamanın nedeni çocuklukta saklı olabilir” dedi.


İlk içilen sigara ile bağımlı konuma düşülebileceğini söyleyen Şengül, “Yıllarca içtiğiniz ve bırakma deneyimlerinde bulunduğunuz sigara içiciliğinizi hiç sorguladınız mı? Neden bırakmak istenmediğini ve bıraktığınızda bu eylemin neden kalıcı olmadığını düşündünüz mü? Sigara içmenin size keyif verdiğini, sosyal ortam oluşturduğunu, stresinizi aldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sigara içmek bir madde bağımlılığıdır. İlk içtiğiniz sigara ile bağımlılık mekanizmasını uyararak madde bağımlısı konumuna düşebilirsiniz. Bıraktıktan sonra içilecek tek bir sigara ile bile tekrar madde bağımlılığı mekanizması uyarılır ve tekrar sigara içilmeye başlanabilir” dedi.




“Sigara içiyorsanız ilerde çocuğunuzun da içme ihtimali yüksek”


Şengül, sigara içilen bir evde büyüyen çocukların da sigaraya başlama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek, “Sigara içilen bir aile ortamında büyüyen çocuklar bilinçaltında sigara içme eylemini normalleştirir. Sürekli her ortamda, her duygu durumunda sigara içiliyor olması çocuklarınızın bir bilgisayar hard diski gibi bu davranışları hafızaya almasına kapı aralar. Erişkin dönemine geldiklerinde bilinç düzeyi sigaranın zararlarını biliyor olsa da, bilinçaltı sigara içme eylemini her derde deva, keyif veren rahatlatıcı bir davranış gibi gösterir. Ebeveyn olarak rol model olduğunuz çocuklarınız sizden gördüğü davranışlardan dolayı erişkin olduklarında bilinçaltı ve bilinçli davranışlar konusunda stres yaşamaya başlar. Her bırakma deneyimi başarısızlıkla sonuçlanır. Bir yandan bilinçaltınızdan sigara içme eyleminin normalleştirilmesi bir yandan da madde bağımlılığı mekanizmasının her içilen sigara ile daha da kuvvetlenmesi sigara bırakma eyleminizin sizde stres oluşturmasına kapı aralar. Bu kişilere harika bir bilinçaltı temizliği yapılması gerekir. Aile içerisinde ve yakın çevresinde sigara içen kişilerin olmadığı bir ortamda büyüyen çocukların ise bilinçaltı temizdir. Bu çocukların bilinçaltı sigara içmeyi normalleştirmemiştir. Öte yandan, arkadaş çevresinde bir tane denemek için içilen sigara bile madde bağımlılığı mekanizmasını tetikler, bundan sonra ikincisini içme isteği meydana gelir. Madde bağımlılığı mekanizması ile ilk içilen sigaranın tuzağına düşülmüştür. Zaman içerisinde sigaraya bağımlı olunur. Bu gruptaki sigara içiciler, sigaranın nasıl bağımlılık yaptığını ve zararlarını öğrendiklerinde kolayca sigaradan vazgeçebilir” diye konuştu.


“Sigarayı kalıcı olarak bırakmak için profesyonel yardım alın”


Uzman Doktor Canan Şengül, sigarayı kalıcı olarak bırakabilmek için uzmanlardan yardım alınması gerektiğini söyleyerek, sözlerine bu yolla devam etti:


“Sigara bırakma sürecini kişi her an kendi başına yönetemeyebilir. Sigaranın kalıcı olarak bırakılabilmesi için uzman kontrolünde, multidisipliner yaklaşımlarla, kişiye özel tedavi metotlarına başvurulmalıdır. Bireyin geçmiş deneyimlerine, yaşam tarzına özel olarak belirlenecek yöntemlerle kişi sağlıklı bir şekilde sigarayı bırakabilir. Sigarayı bıraktıktan sonra bazı şikayetleriniz olabilir. Mesela bol miktarda balgam çıkışı görülebilir, ağız içinde yaralar oluşmaya başlayabilir. Sigara içerisinde birçok oksidan yani tahrip edici madde vardır. Bu maddelerin etkilerini ortadan kaldırmak için nötrleştirici başka maddeler katarlar. Çok hassas olan ağız mukozasında siz sigarayı bıraktıktan sonra bile sigaranın zararlı etkileri devam etmekte. Aslında bu durumu sigara bırakma sürecinde bir iyiye gidiş olarak algılamak gerekir. Vücut sigarasız kalmaya bir tepki vermektedir. Ağız bakımı ve ilaçlarla bu süreci kısaltmak mümkün olmayabilmektedir.”

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Haber Editörü
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