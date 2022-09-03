YAŞAM
03 Eylül 2022 - 16:18

Dr. Saraçoğlu: "Dünyayı Öyle Bir Bozduk Ki Denizler, Hava Ve Toprak Kirlendi"

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından, Marmara Denizi’ndeki atıklara, bu atıkların denizdeki biyolojik çeşitliliğe verdiği zarara ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla “Temiz Denizler” farkındalık etkinliği düzenlendi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 16:18
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Dr. Saraçoğlu: “Dünyayı Öyle Bir Bozduk Ki Denizler, Hava Ve Toprak Kirlendi”


Bizim Dünyamız Vakfı tarafından, Marmara Denizi'ndeki atıklara, bu atıkların denizdeki biyolojik çeşitliliğe verdiği zarara ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla “Temiz Denizler” farkındalık etkinliği düzenlendi.


Bizim Dünyamız Vakfı tarafından “Temiz Denizler” farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte; Marmara Denizi'ndeki biyolojik çeşitliliği tehdit eden atıklara, iklim değişikliğinin deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerine ve İstanbul kıyılarındaki müsilaj sorununa dikkat çekildi. Aralarında Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri ve bilim adamlarının da olduğu davetliler sabahın erken saatlerinde Bebek İskelesi'nden özel bir gemi ile İstanbul Boğazı'na açıldı. Marmara Denizi üzerindeki insan faktörlü kirlilik ve boğaz üzerindeki gemi trafiği üzerinde gözlemlerde bulunan bilim insanları, yakıt bazlı kirliliğin deniz canlıları üzerindeki zararının endişe verici boyutlarda olduğunu belirtti.





“Dünyayı öyle bir bozduk ki denizler, hava ve toprak kirlendi”


Etkinlikte davetliler arasında yer alan Dr. Ender Saraçoğlu konu ile ilgili, “Dünyayı öyle bir bozduk ki denizler, hava ve toprak kirlendi. Ağır metallerle doldu vücudumuz. Dolayısıyla birilerinin artık bir şeyler yapması ve toplumda farkındalık oluşturması gerekiyordu. Biz de dini ticari politik hiçbir amacı olmayan tek amacı çocuklarımıza ve torunlarımıza temiz yaşanabilir ve sağlığı destekleyen bir dünya bırakabilmek için vakfı bir araya getirdik. Kimsenin farkında olmadığı bir konu var: Ukrayna-Rusya Savaşı'nda on binlerce bomba atıldı, yeni birtakım silahlar denendi, yüz binlerce ağaç ve bir hayli canlı yok oldu ve buradan bu yağmurlarla, akarsularla bizim ülkemize başta Karadeniz ve İstanbul Boğazı olmak suretiyle Marmara'ya kadar gelmeye başladı. Kimse bunu hesaplamadı ve o bölgeden çıkan ısı artışı bizi sağlık olarak çok olumsuz etkileyecek, ilerleyen yıllarda bunu anlayacağız” açıklamasını yaptı.



“Atıklar, deniz yaşamı üzerinde çok yıkıcı sonuçlara sebep oluyor”


Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik ise “Bizim Dünyamız Vakfı'nı 2019 yılında iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla kurduk. Bu etkinliği; Marmara Denizi'ndeki ve boğazdaki atıkların fazlalığına ve bu atıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla yaptık için yaptık. Bu etkinlikle, Marmara'da bekleyen yüzlerce gemi, atıklarını doğrudan denize atıyor ve bu atıklar, deniz yaşamı üzerinde çok yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Bunu toplumun gündemine taşıyalım dedik” ifadelerine yer verdi.

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