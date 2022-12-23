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23 Aralık 2022 - 14:43

Dries Mertens ile ilgili flaş iddia! Belçika'ya transfer olabilir

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı yıldız isim takımdan ayrılabilir.

SPOR
23 Aralık 2022 - 14:43
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Dries Mertens ile ilgili flaş iddia! Belçika'ya transfer olabilir


Galatasaray'ın yaz transfer döneminde, Serie A ekibi Napoli'den bedelsiz olarak transfer ettiği Dries Mertens, gösterdiği performans ile büyük dikkatleri üzerine çekmiş ve Okan Buruk'un görev verdiği 12 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.

Belçika'da istediğini bulamadı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika forması ile toplam 74 dakika süre alabilen 35 yaşındaki süper star büyük hayal kırıklığına uğramıştı.



mertens galatasaray'dan ayrılabilir

Anderlecht iddiası!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Belçika Ligi Anderlecht, kendi altyapısından yetişen Dries Mertens'in geri dönmesini istediği öğrenildi. Anderlecht'in sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturarak Dries Mertens ile ilgili transfer görüşmesi yapacağı kaydedildi.

Sarı-Kırmızılılar ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı oyuncu için Galatasaray'ın bir sezon daha sözleşme uzatma hakkı bulunuyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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