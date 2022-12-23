Galatasaray'ın yaz transfer döneminde, Serie A ekibi Napoli'den bedelsiz olarak transfer ettiği Dries Mertens, gösterdiği performans ile büyük dikkatleri üzerine çekmiş ve Okan Buruk'un görev verdiği 12 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
SPOR
23 Aralık 2022 - 14:43
Dries Mertens ile ilgili flaş iddia! Belçika'ya transfer olabilir
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı yıldız isim takımdan ayrılabilir.
SPOR
23 Aralık 2022 - 14:43
EDİTÖR