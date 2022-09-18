GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 18:15

Drift gösterisi nefesleri kesti, heyecan dolu anlar FPV dron ile görüntülendi

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Motor Sporları Derneği işbirliği ile düzenlenen "Tuning Fest 2022" drift ve tuning etkinliği izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. FPV (yarış) dron kamerası ile görüntülenen etkinlik yarış filmlerini aratmadı.

GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 18:15
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Drift gösterisi nefesleri kesti, heyecan dolu anlar FPV dron ile görüntülendi


Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında gerçekleştirilen Tuning Fest 2022'de trafiğe kapalı alanda üst seviye güvenlik önemleri alınarak hazırlanan pistte birbirinden yetenekli yarış pilotlarının kullandığı özel donanımlı araçlar tozu dumana kattı. Bulutların adeta yeryüzüne indiği gösteride modifiye edilmiş arabalar da otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.



Türkiye'nin en yetenekli drift pilotları Abbas Çimen ve Örge Pamukçu'nun da gösteri yaptığı etkinlikte sosyal medya üzerinden düzenlenen anlık çekiliş ile izleyiciler arasından seçilen dört kişi, yardımcı pilot koltuğuna oturarak drift heyecanını deneyimle fırsatı yakaladı. Araç içinden çekilen görüntüler ise, görsel bir şölen sundu. FPV (yarış) dron kamerası ile görüntülenen etkinlik yarış filmlerini aratmadı.

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Haber Editörü
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