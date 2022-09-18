Drift gösterisi nefesleri kesti, heyecan dolu anlar FPV dron ile görüntülendi













Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında gerçekleştirilen Tuning Fest 2022'de trafiğe kapalı alanda üst seviye güvenlik önemleri alınarak hazırlanan pistte birbirinden yetenekli yarış pilotlarının kullandığı özel donanımlı araçlar tozu dumana kattı. Bulutların adeta yeryüzüne indiği gösteride modifiye edilmiş arabalar da otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.Türkiye'nin en yetenekli drift pilotları Abbas Çimen ve Örge Pamukçu'nun da gösteri yaptığı etkinlikte sosyal medya üzerinden düzenlenen anlık çekiliş ile izleyiciler arasından seçilen dört kişi, yardımcı pilot koltuğuna oturarak drift heyecanını deneyimle fırsatı yakaladı. Araç içinden çekilen görüntüler ise, görsel bir şölen sundu. FPV (yarış) dron kamerası ile görüntülenen etkinlik yarış filmlerini aratmadı.