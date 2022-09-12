GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 09:25

DSİ, Çeşme'nin su problemini çözecek projede sona yaklaştı

Türkiye'nin tatil cenneti Çeşme'nin asırlık içme suyu problemini tarihe gömecek projede, adım adım sona yaklaşılıyor. 34 kilometrelik boru hattının 29 km'sini tamamladıklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, iletim hattını bu yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 09:25
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DSİ, Çeşme'nin su problemini çözecek projede sona yaklaştı


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

İletim hattı 3 ay içinde tamamlanıyor



Çeşme'nin su problemini çözecek 34 kilometrelik boru hattının 29 km'si tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, iletim hattını bu yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Akca, “33 bin 668 metrelik toplam boru hattının şu ana kadar 29 bin metrelik kısmını döşedik. 55 sanat yapısından da 35'inin de imalatlarını tamamladık. Hedefimiz bu yılsonuna kadar tüm iletim hattı ile sanat yapısı inşaatlarını bitirmek” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 3 adet depo, 2 terfi merkezi bir de konvansiyel artıma tesis inşa edeceklerini söyleyen Akca, gerekli kazı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Akca, arıtma tesisinde günde yaklaşık 24 bin m3 suyun arıtılarak Çeşmelilerin hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Yılda 3.74 milyon m3 içme suyu verilecek

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