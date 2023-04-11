KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 16:40

DSİ'de işçi alımı başladı! 1.727 sürekli işçi istihdamı yapılacak!

Sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınlayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yaptığı paylaşımında Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışmak üzere 1727 tam zamanlı işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 16:40
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DSİ'de işçi alımı başladı! 1.727 sürekli işçi istihdamı yapılacak!


Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışmak üzere 1727 tam zamanlı işçi alımı yapılacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından verildi.

DSİ'YE 1.727 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

DSİ'de işçi alımı başladı! 1.727 sürekli işçi istihdamı yapılacak!

Bakan Kirişçi, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve DSİ işçi alım sürecini başlatılacağını bildirdi. Kirişçi, paylaşımında "DSİ Müdürlüğümüzün hem merkez binasına hem de taşra birimlerinde görevlendirmek üzere 2023 yılı Nisan ve Mayıs aylarında farklı branşlarda 1727 kadrolu personel istihdamı gerçekleştirilecek. Allah devletimize ve ülkemize hayırlı hizmetler yapılmasını nasip etsin." ifadelerine yer verdi.



DSİ'de işçi alımı başladı! 1.727 sürekli işçi istihdamı yapılacak!

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Elvan ÇILDIR
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