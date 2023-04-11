Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışmak üzere 1727 tam zamanlı işçi alımı yapılacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından verildi.
KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 16:40
DSİ'de işçi alımı başladı! 1.727 sürekli işçi istihdamı yapılacak!
Sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınlayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yaptığı paylaşımında Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışmak üzere 1727 tam zamanlı işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.
KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 16:40
EDİTÖR