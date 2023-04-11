









DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRMAK ÜZERE PERSONEL ALIYOR







DSİ duyuru yaptı! Yüksek maaşla personel alımı yapılacak: Başvuru şartları açıklandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün çelitli birimlerinde, bölgelerinde, taşra ve il teşkilatlarında görevlendirilmek ve çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Mayıs ve nisan ayları için geçerli olacak alımlarda koşullar ve detaylar da belli oldu. Tarım ve Orman Bakanının güzel ve müjdeli haberi, Bakan Kirişçi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. İşte alıma ilişkin tüm detaylar...Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Taşra teşkilatının çeşitli birimlerinde ve illerde, bölgelerde yapılacak tüm görevlendirmelere ilişkin ayrıntılar ise merak ediliyor. İşte ayrıntılar...Devlet Su İşleri Müdürlüğü bünyesinde taşra ve illerin çeşitli şubelerinde ve bölgelerde görevlendirilmek üzere 1727 işçi alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Yerleştirmeler seçim öncesi tarihte yapılacak. Nisan ve mayıs ayı için yapılacak alım detayları Bakan Kirişçi tarafından açıklandı. Kirişçi paylaşımında: "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere nisan ve mayıs ayları kapsamında bir çok branşta 1727 sürekli olarak işçi alımı gerçekleştirilecektir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görev alanı, ülkemiz içindeki tüm su kaynaklarının planlanmasından, yönetiminden, geliştirilmesinden ve işletilmesinden sorumludur. Merkezi Yönetim Bütçesine bağlı olarak özel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur.