SİYASET
09 Eylül 2022 - 13:07

DSİ Genel Müdürü Akca'dan müjde: Döğüşören Barajı 2023'e hazır

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca," Döğüşören Barajı'nda 3 ay içinde çalışmalarımızı tamamlayarak, 2023 yılının yaz sulama sezonunda barajımızdan tarlalara su vermeyi planlıyoruz. Manisa'mıza hayırlı olsun” dedi.

SİYASET
09 Eylül 2022 - 13:07
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DSİ Genel Müdürü Akca’dan müjde: Döğüşören Barajı 2023’e hazır


Manisa Köprübaşı'nın ilk barajı olan Döğüşören Barajı, Cumhuriyetin 100. Yılında devreye giriyor. Manisalılara müjdeli haberi veren DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, barajda 2022 başında su tutulduğunu hatırlattı. Projenin sezonun sonuna kadar tüm imalatlarıyla tamamlanarak 2023 yılında tarlalara su vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “ 2022 yılının ilk ayları ile birlikte Döğüşören Barajı'nda su tutmaya başladık. şuandan itibaren barajda batardo seviyesinde su var. Kış aylarındaki yağışlarla birlikte bu seviyenin su alma yapısının üstüne çıkacağını tahmin ediyoruz. Sulama imalatlarımız ise aralıksız devam etmektedir. 10 bin 100 metre borunun yaklaşık 2 bin 500 metresini döşedik. 3 ay içinde çalışmalarımızı tamamlayarak, 2023 yılının yaz sulama sezonunda barajımızdan tarlalara su vermeyi planlıyoruz. Manisa'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



1 milyon 740 bin metreküp su depolayacak

Temelden yüksekliği 35 metre olan Döğüşören Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildi. 1970 dekar araziye can suyu verecek barajın gövdesi için 350 bin metreküp dolgu yapılırken, barajda 1 milyon 740 bin metreküp su depolanabilecek.

Yılda 6 milyon lira ek gelir

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