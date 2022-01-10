DÜNYA
10 Ocak 2022 - 12:57
Güncelleme: 10 Ocak 2022 - 13:04

DSÖ'den Deltacron açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta tespit edildiği ve delta ile omicron melezi olduğu iddia edilen Deltacron virüsü için DSÖ'den önemli bir açıklama geldi. Deltacron isimli bir varyantın ortaya çıktığı iddiaları Dünya Sağlık Örgütü tarafından yalanlandı.

DÜNYA
10 Ocak 2022 - 12:57
Güncelleme: 10 Ocak 2022 - 13:04
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DSÖ'den Deltacron açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta tespit edildiği ve delta ile omicron melezi olduğu iddia edilen Deltacron virüsü için DSÖ'den önemli bir açıklama geldi.

DSÖ :'Deltacron gerçek değil'




DSÖ uzmanları, gündeme bomba gibi düşen ve paniğe sebep olan Deltacron'un gerçek olmadığını belirtti. DSÖ’de çalışan enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr Krutika Kuppalli, 'Deltacron gerçek değil' diyerek, Twitter hesabı üzerinden rahatlatan şu açıklamayı yaptı:
“Deltacron gerçek değil ve muhtemelen bu durum sıralama artefaktından kaynaklanıyor. Bulaşıcı hastalıkların isimlerini birleştirmeyelim.'




Küresel sağlık uzmanı Dr Boghuma Kabisen Titanji de yeni varyant iddialarını yalanlayarak şöyle konuştu:

'Şu anda mevcut olan bilgiler, delta ve Omicron varyantlarının gerçek rekombinasyonunun aksine bir numunenin kontaminasyonuna işaret ediyor. Endişelenmek ve kulağa Transformers filmlerindeki kötü adam gibi gelen varyant isimleri uydurmak son derece yanlış. Bunun yerine yapabileceğimiz en iyi şey, aşıların herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.'


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