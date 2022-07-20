Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyen düzenlenen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel alandaki Kovid-19 vaka artış oranı hakkında konuştu ve artış gösteren vaka sayılarına değindi. İlerleyen haftalarda bu sayıların daha da artacağına dikkat çeken Ghebreyesus, böyle bir durum halinin oluşması durumunda hastane doluluk oranını yükselteceğini ve daha fazla ölüm beklentisi oluşabileceğini söyledi. Son 6 hafta içerisinde küresel haftalık yeni vaka sayılarında büyük artış gözlemlendiğini ve yaklaşık 2 kat artan vaka sayılarının Kovid-19 kaynaklı ölümleri artırabileceğini aktaran DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, son haftalarda artış gösteren Kovid-19'un hangi varyantının daha çok etkili olduğunun da bilinmediğinin altını çizdi.
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20 Temmuz 2022 - 23:20
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs alarm veriyor!
Son zamanlarda artış gösteren vaka oranlarının değinen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün alarm verdiğini ve bütün ülkelerin bu konuda hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
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20 Temmuz 2022 - 23:20
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