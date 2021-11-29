DÜNYA
29 Kasım 2021 - 00:01

DSÖ'den tüm ülkelere sınırları kapatmayın çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un yeni panik yaratan mutasyonu Omicron sebebiyle Güney Afrika’ya seyahatlerini askıya alan ülkelere seslenerek sınırları kapatmayın çağrısında bulunuldu. DSÖ Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını belirtti.

DÜNYA
29 Kasım 2021 - 00:01
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DSÖ'den tüm ülkelere sınırları kapatmayın çağrısı
Covid-19'un ortaya çıkan yeni mutasyonu Omicron sebebiyle çok sayıda ülke Güney Afrika'ya olan seyahatleri kısıtladı. Yapılan kısıtlamalar sonrasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkeler açısından büyük paniğe sebep olan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen Omicron hakkında açıklamalarda bulundu.



DSÖ yaptığı açıklamasında, Omicron'un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını aktardı. Omicron'un diğer mutasyonlar ile kıyaslayınca daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt olmadığını vurguladı.DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırdı.



DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Covid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" belirtti. Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran DSÖ, ülkelere "gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri" konusunda tavsiyede bulundu.
“Afrika'yı hedef alan seyahat yasakları, küresel dayanışmaya zarar veriyor”
Omicron mutasyonun çok sayıda ülkede tespit edilmeye başlandığını  Afrika'yı hedef alan seyahat yasaklarının küresel dayanışmaya zarar verdiğini ifade eden DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, çözüm için birlik çağrısında bulundu.
“Epidemiyolojik çalışmalar devam ediyor"
DSÖ'nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE)  ise mutasyondan etkilenen bölgelerde Covid-19 için pozitif test eden kişilerin sayısının arttığını fakat bunun Omicron veya diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
TAG-VE tespit edilen ön verilere göre, daha önce Covid-19 olan kişilerin Omicron mutasyonu ile yeniden enfekte olabileceğini söyleyerek, şimdiye kadar bildirilen enfeksiyonların daha hafif hastalanma eğiliminde olan genç bireyler arasında olduğunu aktardı. Omicron mutasyonu şu ana kadar, Hollanda, Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya'da tespit edildi.

 
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