DSÖ'den yeni salgın ilanı! Marburg virüsü test sonuçları doğrulandı













Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Marburg virüsü hastalığını salgın ilan etti!

Marburg humması virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Dünyanın en çok öldüren virüsleri arasında yer alan Marburg virüsü, Temmuz ayının başlarından ilk olarak Batı Afrika ülkelerinden virüsi olan Gana’da görüldü. Virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, Ebola virüsüne benzerlik gösteren Marburg virüsü ile ilgili hemen test çalışmaları başlatıldı. Meyve yarasalarından bulaş gösteren Marburg virüsü, insandan insana kişilerin vücut sıvıları ya da temas yolula bulaşabiliyor. henüz aşısı olmayan ve tedavisi bulunmayan Marburg hummasında ölüm oranları ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişim gösteriyor.DSÖ, Marburg virüsü ile ilgili başlatılan laboratuvar çalışma sonuçlarını açıklarken ölen iki vakadaki enfeksiyonları doğrulandığını bildirdi. DSÖ, Bu test sonuçları doğrultusunda ise Gana'da Ebola benzeri Marburg virüsü ile ortaya çıkan hastalıkla ilgili salgın ilan etti. Senegal'de bulunan bir laboratuvara gönderilmiş olan örrneklerde Marburg virüsünün tespitinin yapıldığı ve hastaların sağlık çalışanları da başta olmak üzeren temasta bulunduğu 90'dan fazla kişinin tespit edilerek gözetim altına alındığını aktaran DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, açıklamasının devamında sağlık yetkililerin de konuyla ilgili başvurulara hızla yanıt verdiğini ve Marburg virüsüne karşı hazırlıklı olmaya başladığını söyledi. Acil önlem alınmadığı durumlarda virüsün kontrolden çıkabileceğine dikkat çeken Moeti, DSÖ'nün sahada sağlık yetkililerini desteklediğini ve salgının ilanı kararı sonrasında da salgına müdahale için daha fazla kaynak ayırdıklarını ifade etti.Ebola virüsüne benzerlik gösteren Marburg virüsünün ilk kez 1967 yılında Almanya'nın Marburg kentinde bulunan bir laboratuvarda tespit edildi. Meyve yarasalarından bulaşan virüs insandan insana da vücut sıvıları ya da temas yoluyla yayılıyor. Enfekte olan kişilerde yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı görülürken bu belirtileri halsizlik, kusma gibi etkiler de takip ediyor. Marburg humması virüsü bulaştığı kişide 7 gün boyunca şiddetli hemorajik belirtiler geliştiriyor.