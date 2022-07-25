DSÖ, Mayısmun çiçeği salgını için küresel alanda alarma geçti!













Aşı çalışmaları başlatılıyor!

Türkiye'de görüldü!

Dünya genelinde vaka artışları çoğalmaya başlayan Mayısmun çiçeği salgını ile ilgili değerlendirmelerini tamamlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel alanda acil durum kararı aldı. DSÖ'nün salgınla ilgili acil durum komitesinin ikinci toplantısında alınan karar dünya kamuoyuna duyuruldu. DSÖ genel direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aldıkları karara ilişkin yaptığı açıklamasında ise 75 ayrı ülkede 16 binden fazla vaka kaydının yapıldığını belirterek bu güne kadar salgın kaynaklı 5 ölüm meydana geldiğini söyledi.Acil durum komitesinde maymun çiçeği salgınına ilişkin küresel alanda herhangi bir sağlık acil durumu olarak sınıflandırılmasının gerekli olup olmadığı konusunda fikir birliğine varamadığını aktaran Dr. Tedros, fakat salgının gerçek anlamda uluslararası bir endişe kaynağı olduğu yönünde kararda hem fikir olduklarını ifade etti.İl olarak 1950'li yıllarda tespit edilen maymun çiçeği salgını riskinin Avrupa ülkeleri dışında olan bölgelerde orta düzeylerde olduğunu söyleyen Dr. Tedros, hastalığın yayılması ile ilgili de yeni bulaş biçimlerinin ortaya çıktığını dile getirdi. Küresel acil durum ilanı ile birlikte salgına karşı aşı gelişme çalışmalarını başlatılacağının ve bu çalışmaların da hızlı bir şekilde devam ettirileceği vurgusunu yapan Dr. Tedros, aşıların virüsün yayılmasına sınır getirmek için alınan önlemlerin uygulanmasına da destek vereceğini kaydetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran tarihinde yaptığı bir duyurusunda Türkiye'de ilk vakanın 37 yaşındaki hastada görüldüğünü ve hastanın tecrit edilerek tedavi altına alındığını söylemişti. Bakan Koca, hastanın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamasında ise hastanın bağışıklık sisteminde bir yetersizlik yaşadığını aktarmıştı.