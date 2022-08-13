DÜNYA
13 Ağustos 2022 - 15:03

DSÖ, maymun çiçeği virüsünde isim değişikliğine gitti!

Tüm dünyada hakkında yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne yeni bir isim bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), maymun çiçeği virüsü isim değişikliği örgütün resmi sitesinde yayınlandı.

DÜNYA
13 Ağustos 2022 - 15:03
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DSÖ, maymun çiçeği virüsünde isim değişikliğine gitti!


Dünya genelinde 11 kişinin hayatını kaybetmenize neden olan ve bulaş hızı yüksek olan maymun çiçeği varyantında isim değişikliğine gidildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir açıklamada maymun çiçeğinin Kongo varyantına 'Tür I', Batı Afrika varyantına ise 'Tür II' adının verildiği bildirildi.

Mayısmun çiçeği türlerinde isim değişikliğine gitme kararı alan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)varyant adlarının Roma rakamları ile sınıflandırılması yönünde bir görüş birliğine gidilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı bu kapsamda Kongo türünün Tür I şeklinde, Batı Afrika türünde ise Tür II olarak değiştirilmesinin kararının verildiği bildirildi.



DSÖ, maymun çiçeği virüsünde isim değişikliğine gitti!

Mayısmun çiçeği virüsü için konulan mevcut isimlerinde değiştirilme konusunda bir sürecin başlatıldığı ve bu çerçeveden virüsün yeni ismine dair gelecek olan yeni tekliflerin, DSÖ'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Sınıflandırma Ailesi (FIC) internet sitesine (icd.who.int/dev11) gönderilebileceği bilgisi de paylaşıldı.

Mayısmun çiçeği virüsü kaynaklı 11 ölüm kaydedildi!

DSÖ'den maymun çiçeği virüsü son verilerine dair yapılan bir açıklamada bundan sonraki süreçte, virüslerin adlandırılırken varyantların kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel ve etnik içeriklerine göre isimlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. DSÖ, varyant hakkında son verileri paylaşırken de bu güne kadar 89 ülkede 27 bin 814 maymun çiçeği vakasının görüldüğü ve virüs kaynaklı 11 ölümün kayıtlara geçtiği kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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