DSÖ, Sudan'ı biyolojik tehlike konusunda uyardı













Yetkililer, başkent Hartum'daki Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın işgalinin arkasında kimin olduğunun belirsiz olduğunu söyledi. Şehir, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmalarla harap oldu.DSÖ, işçilerin artık laboratuvara erişemeyeceğini söylerken elektrik kesintilerinin laboratuvardaki materyalleri uygun şekilde yönetmeyi imkansız hale getirdiği konusunda bilgilendirdi.Yetkililer, laboratuvarda çok çeşitli biyolojik ve kimyasal maddelerin saklandığını söyledi. Tesis, kızamık ve kolera patojenlerinin yanı sıra diğer tehlikeli maddeleri de barındırıyor. Çatışmalar, laboratuvarda saklanan ve ükenmekte olan stoklarını bozulma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.