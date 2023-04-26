DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:20

DSÖ, Sudan'ı biyolojik tehlike konusunda uyardı

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'da devam eden çatışmada vurulan bir laboratuvarda "yüksek biyolojik tehlike riski" olduğunu söylüyor.

DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:20
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DSÖ, Sudan'ı biyolojik tehlike konusunda uyardı


    Yetkililer, başkent Hartum'daki Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın işgalinin arkasında kimin olduğunun belirsiz olduğunu söyledi. Şehir, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmalarla harap oldu.

Sudan



    DSÖ, işçilerin artık laboratuvara erişemeyeceğini söylerken elektrik kesintilerinin laboratuvardaki materyalleri uygun şekilde yönetmeyi imkansız hale getirdiği konusunda bilgilendirdi.

Sudan

  Yetkililer, laboratuvarda çok çeşitli biyolojik ve kimyasal maddelerin saklandığını söyledi. Tesis, kızamık ve kolera patojenlerinin yanı sıra diğer tehlikeli maddeleri de barındırıyor. Çatışmalar, laboratuvarda saklanan ve ükenmekte olan stoklarını bozulma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

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