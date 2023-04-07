DSP'de Erdoğan depremi! Aksakal'ın destekleme kararından sonra iki genel başkan yardımcısı istifa etti..







DSP'DE ERDOĞAN DEPREMİ











Demokratik Sol Parti (DSP) lideri Önder Aksakal ile AK Parti heyetinin görüşmesi sonrası genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı verildi. DSP lideri Aksakal, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini kamuoyuna duyururken seçimlere de AK Parti listelerinden gireceklerini bildirdi.DSP tarafından alınan kararın duyurulmasının hemen ardından partide üst düzey istifalar peş peşe gelmeye başladı. Genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Onur İste, Erdoğan'ı destekleme kararını kabul etmediğini belirterek görevinden istifa etti. İste, istifasını şu açıklamayla duyurdu: "Değerli dostlar, ben her zaman olduğum yerdeyim. Bu nedenle gurur duyduğum DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün istifa ediyorum. Bana saygı ve sevgi gösteren herkese teşekkürler.Onur İste'nin istifasının ardından bir diğer istifa haberi de diğer genel başkan yardımcısı olan Dilara Tambova'dan geldi. Tambova, istifasını açıklarken genel başkanlarının PM onayını almadan Cumhur İttifakı'na katılma yönünde aldığı kararını desteklemediğini söyledi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yardımcıları Dilara Tambova ve Onur İste, partisinin Erdoğan'ı desteğini açıklamasının ardından istifa etti.