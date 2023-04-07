GÜNDEM
07 Nisan 2023 - 20:32

DSP'de Erdoğan depremi! Aksakal'ın destekleme kararından sonra iki genel başkan yardımcısı istifa etti..

DSP lideri Önder Aksakal, bugün yaptığı toplantı sonucunda cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Aksakal, açıklamasının devamında AKP kadrosuyla milletvekilliği seçimlerine katılacağını söyledi.

GÜNDEM
07 Nisan 2023 - 20:32
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DSP'de Erdoğan depremi! Aksakal'ın destekleme kararından sonra iki genel başkan yardımcısı istifa etti..


Demokratik Sol Parti (DSP) lideri Önder Aksakal ile AK Parti heyetinin görüşmesi sonrası genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı verildi.

DSP lideri Aksakal, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini kamuoyuna duyururken seçimlere de AK Parti listelerinden gireceklerini bildirdi.

DSP'DE ERDOĞAN DEPREMİ

DSP'de Erdoğan depremi



DSP tarafından alınan kararın duyurulmasının hemen ardından partide üst düzey istifalar peş peşe gelmeye başladı. Genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Onur İste, Erdoğan'ı destekleme kararını kabul etmediğini belirterek görevinden istifa etti. İste, istifasını şu açıklamayla duyurdu:

"Değerli dostlar, ben her zaman olduğum yerdeyim. Bu nedenle gurur duyduğum DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün istifa ediyorum. Bana saygı ve sevgi gösteren herkese teşekkürler.

DSP'de Erdoğan depremi

Onur İste'nin istifasının ardından bir diğer istifa haberi de diğer genel başkan yardımcısı olan Dilara Tambova'dan geldi. Tambova, istifasını açıklarken genel başkanlarının PM onayını almadan Cumhur İttifakı'na katılma yönünde aldığı kararını desteklemediğini söyledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yardımcıları Dilara Tambova ve Onur İste, partisinin Erdoğan'ı desteğini açıklamasının ardından istifa etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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