DSP'den 14 Mayıs kararı! AK Parti'ye yeşil ışık: Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek..













"BUGÜN AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ"

DSP, KARARINI VERDİ: ERDOĞAN'I DESTEKLECEKLER!

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasi partilerle ittifaklar arasında gerçekleştirilen ziyaretler hız kazanmaya başladı. CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanıo adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, dün Demokratik Sol Parti (DSP) genel merkezine giderek bir ziyarette bulunmuştu. Bugün de DSP'ye Ak Parti'li yetkililer bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete AK Parti'nin genel başkan vekilliği görevinde olan Binali Yıldırım'a parti sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.Görüşmenin ardından iki lider basına açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım'ın açıklaması şöyle: “Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta seçim yapacağız. Bu seçim kapsamında partiler gündemlerini ve koalisyonlarını millete sundular. Kedilerini sergiliyorlar. DSP deyince rahmetli Ecevit'i, merhum Erbakan'ı hatırlamamak elde değil. Kıbrıs'taki kampanyanın kazananları onlardı. Kıbrıs onlar tarafından ülkemize emanet edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yanımızda kuzey Kıbrıs'ın bayrağını dalgalandırması, kendisinin bu konuya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük emekleriyle düzenlediğimiz son zirvesinde Kuzey Kıbrıs'ı Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak kabul ettik. 780.000 kilometrekarelik vatanın hak ve menfaatlerinin korunmasında Partimizin programı farklı olmakla birlikte mavi vatanda da aynı hassasiyeti bir bayrak inancında taşıdığımızı beyan ederiz. Seçimlerin ülkemizin güçlü bölgesel yapısının devamı ile emperyalist hedeflerin bir çatışması olacağını öngörüyoruz. Birlikte gidip bu teklifi DSP'ye iletebileceğimizi düşünüyoruz. Bunları değerlendirip hareket edeceğiz. Ziyaretteki temel amacımız budur."DSP Başkanı Aksakal, "Bu süreçte DSP ilkeli, dürüst ve şeffaf bir duruşla çıktığı yolda Bülent Ecevit'in ilkeleri doğrultusunda Türk milletine daha iyi hizmet vermek yoluna devam edecektir. . İstediğimizi paylaştık. Sunmak isteriz. Başkanlık heyetimizi saat 14.00'te toplantıya çağırdık. Görüşmemizden sonra görüşümüzü bildireceğiz. Daha sonra AK Parti genel merkezini ziyaret edeceğiz." dedi.Edinilen son bilgilere göre, gerçekleştitilen toplantının ardından AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleştiren DSP lideri Önder Aksakal, AK Parti genel merkezine gitti. Buradan bir açıklama paylaşan Aksakal, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek konusunda bir karar aldıklarını söyledi. Aksakal, aynı zamanda seçimlere de AK Parti'nin listelerinden gireceklerini aktardı.