SİYASET
07 Nisan 2023 - 16:58

DSP'den 14 Mayıs kararı! AK Parti'ye yeşil ışık: Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek..

Dün Millet İttifakı'nın ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun ziyarette bulunduğu DSP'ye bugün AK Parti heyeti bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Binali Yıldırım, "Bu seçimde birlikte gideriz dedik. Teklifler verdik. Bunları değerlendirip hareket edeceğiz." diye konuştu. DSP Lideri Aksakal ise, başkanlık kurulunu toplantıya çağırdıklarını ve toplantı sonrasında düşüncelerini bildireceklerini söyledi.

SİYASET
07 Nisan 2023 - 16:58
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DSP'den 14 Mayıs kararı! AK Parti'ye yeşil ışık: Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek..


14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasi partilerle ittifaklar arasında gerçekleştirilen ziyaretler hız kazanmaya başladı. CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanıo adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, dün Demokratik Sol Parti (DSP) genel merkezine giderek bir ziyarette bulunmuştu. Bugün de DSP'ye Ak Parti'li yetkililer bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete AK Parti'nin genel başkan vekilliği görevinde olan Binali Yıldırım'a parti sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

DSP'den AK Parti'ye yeşil ışık! Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek



"TEKLİFİMİZİ İLETTİK"

Görüşmenin ardından iki lider basına açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

“Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta seçim yapacağız. Bu seçim kapsamında partiler gündemlerini ve koalisyonlarını millete sundular. Kedilerini sergiliyorlar. DSP deyince rahmetli Ecevit'i, merhum Erbakan'ı hatırlamamak elde değil. Kıbrıs'taki kampanyanın kazananları onlardı. Kıbrıs onlar tarafından ülkemize emanet edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yanımızda kuzey Kıbrıs'ın bayrağını dalgalandırması, kendisinin bu konuya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük emekleriyle düzenlediğimiz son zirvesinde Kuzey Kıbrıs'ı Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak kabul ettik. 780.000 kilometrekarelik vatanın hak ve menfaatlerinin korunmasında Partimizin programı farklı olmakla birlikte mavi vatanda da aynı hassasiyeti bir bayrak inancında taşıdığımızı beyan ederiz. Seçimlerin ülkemizin güçlü bölgesel yapısının devamı ile emperyalist hedeflerin bir çatışması olacağını öngörüyoruz. Birlikte gidip bu teklifi DSP'ye iletebileceğimizi düşünüyoruz. Bunları değerlendirip hareket edeceğiz. Ziyaretteki temel amacımız budur."

"BUGÜN AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ"

DSP Başkanı Aksakal, "Bu süreçte DSP ilkeli, dürüst ve şeffaf bir duruşla çıktığı yolda Bülent Ecevit'in ilkeleri doğrultusunda Türk milletine daha iyi hizmet vermek yoluna devam edecektir. . İstediğimizi paylaştık. Sunmak isteriz. Başkanlık heyetimizi saat 14.00'te toplantıya çağırdık. Görüşmemizden sonra görüşümüzü bildireceğiz. Daha sonra AK Parti genel merkezini ziyaret edeceğiz." dedi.

DSP, KARARINI VERDİ: ERDOĞAN'I DESTEKLECEKLER!

Edinilen son bilgilere göre, gerçekleştitilen toplantının ardından AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleştiren DSP lideri Önder Aksakal, AK Parti genel merkezine gitti. Buradan bir açıklama paylaşan Aksakal, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek konusunda bir karar aldıklarını söyledi.

Aksakal, aynı zamanda seçimlere de AK Parti'nin listelerinden gireceklerini aktardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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