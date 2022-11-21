Duayen spor yorumcusu Hıncal Uluç aramızdan ayrıldı!













Köşe yazarı ve spor yorumcusu olan Hıncal Uluç, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi altındaydı. Spor camiasının tanındık isimleri arasında yer alan duayen yorumcu, 83 yaşında sevenlerini üzdü. Hıncal Uluç, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hıncal Uluç spor camiasını ve tüm sevenlerini yasa boğdu.1939’da Kasım ayında Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç 1 Kasım doğumludur. Sevilen spor yorumcuları arasında yer alan Uluç, gazetecilik, köşe yazarlığı ve spor yorumculuğu yapmaktadır. Usta yorumcu, en son Sabah Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev aldı.A Spor ekranlarında yer alan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumcusu olarak ekranlara gelen ünlü ismin babası Ubıh asıllı, annesi ise Kilislidir. Usta yorumcunun anneanne tarafı ise Rumeli yani Arnavut, Boşnak göçmenidir.Hıncal Uluç’un babası Fuat Uluç ise subaydır. Babasının II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görev alması nedeniyle Hıncal Uluç, 3 yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütüldü. Babasının çaldıran'a tayin olması ile birlikte ailesi tekrardan bir araya geldi. 1952 senesinde Antakya'da ortaokula başlayan Hıncal Uluç, diğer eğitimlerine Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamladı. 1980 yılına kadar Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde eğitim almaya başladı.Usta yazar tatilde Ankara'ya dönüş yapar ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesinde okumaya karar verir. 1967 yılında askerliğini tamamlayan Hıncal Uluç, Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başladı.1980 yılında ise Gelişim Yayınları sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkartmak üzere İstanbul'a yerleşir. 1990 yılında ise Zafer Mutlu'nun daveti üzerine Sabah Gazetesi’nde yazı yazmaya başlar.