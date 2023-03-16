Dubai'de eğitim görecek kabin memuru alımı başladı! Tatil gibi mülakat süreci: İşte aranan şartlar

Emirates Havayolu'nun kabin ekibi işe alımı, çok uluslu bir ekibe katılmak için fırsat sunuyor. 31 Mart 2023 tarihinde adayları değerlendirecek...
Başvuru SüreciAdaylar, İngilizce yazılmış güncel özgeçmişleri (CV) ve yeni çekilmiş bir fotoğrafları ile birlikte online başvuru yaparak kabin ekibi pozisyonlarına başvurabilir. Emirates kariyer portalı üzerinden başvuruların alınmasının ardından adaylar, 31 Mart 2023 tarihinde Bodrum'da düzenlenecek değerlendirme gününe davet edilecek.
Eğitim Programı
Başarılı adayların uçak içi hizmetleri, emniyet ve güvenlik prosedürlerini güvenle yönetmesi ve yönlendirmesi bekleniyor. Emirates Havayolu, Dubai'deki tesislerinde tüm kabin ekibi üyelerine kapsamlı eğitim veriyor.
Maaş ve Ekstra HaklarBaşarılı adaylar vergiden muaf bir maaş, havayolu tarafından sağlanan ücretsiz konaklama, işe gidiş geliş transfer hizmetleri, kapsamlı sağlık sigortası ve Dubai'deki alışveriş ve eğlence aktivitelerinde özel indirimler alacak. Ayrıca, hem kabin ekibi üyeleri hem de aile ve arkadaşları tüm uçuşlarda çeşitli avantajlardan yararlanacak.
Başvuru Koşulları
- Minimum 21 yaş
- Asgari lise veya dengi eğitim derecesi
- Akıcı İngilizce (yazılı ve sözlü)
- Yeni insan, yer ve durumlara uyum sağlayabilen
- Fiziksel olarak uygun. Emirates Airline'ın sağlık ve zindelik gereksinimlerini karşılayabilecek durumda
- Emirates üniforması giyerken görünür dövme veya vücut piercingi olmayacak. (kozmetik ve bandaj ile kapatılmalarına izin verilmiyor)