Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise de eğitim gören milyonlarca çocuğa maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin çocukları için 'Çocuk Destek Bileşeni' adıyla aylık ilave 350 TL ile 650 TL aralığında destek ödemesi yapıldığı açıklandı. İşte detaylar.. Hükümet okula giden çocukları düşünüyor ve onlar için desteklerini esirgemiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında yeni sosyal destek paketimi duyurdu. Öğrencilere Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ödeme yapılacağının bildirildiği duyuruda sosyal yardımların "Çocuk Destek Bileşeni" adı verilen bir programla yapılacağı aktarıldı.
EĞİTİM
01 Ekim 2022 - 10:48
düDevletten çocuklara maddi destek! Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme! Anne babalar başvuruyor, para okula giden çocuklara gidiyor..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu aileler için harekete geçti ve sosyal yardım programları kapsamında şu anda okulda olan milyonlarca öğrenciye maddi yardım sağlamaya başladı. Anne ve babanın yapacağı çocuk desteği başvurusunda 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme yapıldığı bildirildi.
EĞİTİM
01 Ekim 2022 - 10:48
EDİTOR
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