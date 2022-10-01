EĞİTİM
01 Ekim 2022 - 10:48

düDevletten çocuklara maddi destek! Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme! Anne babalar başvuruyor, para okula giden çocuklara gidiyor..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu aileler için harekete geçti ve sosyal yardım programları kapsamında şu anda okulda olan milyonlarca öğrenciye maddi yardım sağlamaya başladı. Anne ve babanın yapacağı çocuk desteği başvurusunda 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

EĞİTİM
01 Ekim 2022 - 10:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
düDevletten çocuklara maddi destek! Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme! Anne babalar başvuruyor, para okula giden çocuklara gidiyor..


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise de eğitim gören milyonlarca çocuğa maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin çocukları için 'Çocuk Destek Bileşeni' adıyla aylık ilave 350 TL ile 650 TL aralığında destek ödemesi yapıldığı açıklandı. İşte detaylar..

Hükümet okula giden çocukları düşünüyor ve onlar için desteklerini esirgemiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında yeni sosyal destek paketimi duyurdu. Öğrencilere Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ödeme yapılacağının bildirildiği duyuruda sosyal yardımların "Çocuk Destek Bileşeni" adı verilen bir programla yapılacağı aktarıldı.



Çocuk Destek Bileşeni programı

Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL

Söz konusu program hakkında detayları kamuoyu ile paylaşan Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Yardımı Bileşeni adını verdikleri yardım programıyla sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek verileceğini söyledi.

'Çocuk Destek Bileşeni' nedir, nasıl başvuru yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Çocuk Destek Bileşeni' programı kapsamında hanedeki çocuk sayısına göre aylık 350 TL ile 650 TL arasında değişen destekler sağlanıyor. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 550 TL ek yardım ödeneği veriliyor.

Başvurular e-Devlet Kapısı'ndan veya Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılır. 'Çocuk Destek Bileşeni' programından faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması gerekiyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..
Beklenen açıklama yapıldı! ÖSYM, KPSS 2022 lisans sınavında yaşananlara açıklık getirdi
Beklenen açıklama yapıldı! ÖSYM, KPSS 2022 lisans sınavında yaşananlara açıklık getirdi
Hakkari’de 18 öğretmenin görevlerine son verildi!
Hakkari’de 18 öğretmenin görevlerine son verildi!
KPSS oturumunda adaya poşeti açılmış soru kitapçığı mı verildi? ÖSYM'den açık poşet açıklaması
KPSS oturumunda adaya poşeti açılmış soru kitapçığı mı verildi? ÖSYM'den açık poşet açıklaması
MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..
MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..
MEB 2022 İOKBS bursululuk sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS 2022 bursluluk sınav sonuç tarihi..
MEB 2022 İOKBS bursululuk sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS 2022 bursluluk sınav sonuç tarihi..
Son Haberler
Milyonlarca memur ve emekli hakkında son karar verildi! Bankalar son teklifini sundu
Milyonlarca memur ve emekli hakkında son karar verildi! Bankalar son...
İbrahim Tatlıses'in aşk defteri kapanmak bilmiyor! 49 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan sonra o isim gündeme bomba gibi düştü! İbrahim Tatlıses açıklama yapmak zorunda kaldı
İbrahim Tatlıses'in aşk defteri kapanmak bilmiyor! 49 yaş küçük...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı Mevduat hesapları hakkında değişikliğe gidildi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı Mevduat hesapları hakkında...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, müjdeli haberi verdi! E-Devlet üzerinden Çiftci Kayıt Sistemine başvurular alınmaya başladı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, müjdeli haberi verdi! E-Devlet üzerinden...
Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz hakkında konuştu
Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz hakkında konuştu
BİM 7 Ekim Cuma indirimli aktüel ürünleri! BİM 7 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 7 Ekim Cuma indirimli aktüel ürünleri! BİM 7 Ekim Cuma aktüel...
Dilinin kemiği yok dedikleri bu olsa gerek! İrem Derici özel hayatıyla ilgili soruya öyle bir yanıt verdi ki:
Dilinin kemiği yok dedikleri bu olsa gerek! İrem Derici özel hayatıyla...
Galatasaray'da Okan Buruk, Dries Mertens ile görüştü!
Galatasaray'da Okan Buruk, Dries Mertens ile görüştü!
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yönetimden futbolculara prim müjdesi!
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yönetimden futbolculara prim...
Elvir Balic: Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisini kaybederse sıkıntı yaşayabilir
Elvir Balic: Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisini kaybederse sıkıntı...
Abdullah Avcı: Kayseri deplasmanında galip gelerek kayıpsız devam etmeliyiz!
Abdullah Avcı: Kayseri deplasmanında galip gelerek kayıpsız devam...
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kale Ersin Destanoğlu'na emanet!
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kale Ersin Destanoğlu'na emanet!
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi güzelliğiyle görenleri hayrete düşürdü!
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi güzelliğiyle görenleri...
Oyuncu Deniz Uğur, kızı Mina'nın maruz kaldığı şiddeti kayıt altına aldı! Eleştiri okları Reha Muhtar'a çevrildi:
Oyuncu Deniz Uğur, kızı Mina'nın maruz kaldığı şiddeti kayıt...
1 Ekim 2022 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında son dakika hamlesi!
1 Ekim 2022 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında son dakika hamlesi!