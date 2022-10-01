düDevletten çocuklara maddi destek! Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme! Anne babalar başvuruyor, para okula giden çocuklara gidiyor..













Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL

'Çocuk Destek Bileşeni' nedir, nasıl başvuru yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise de eğitim gören milyonlarca çocuğa maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin çocukları için 'Çocuk Destek Bileşeni' adıyla aylık ilave 350 TL ile 650 TL aralığında destek ödemesi yapıldığı açıklandı. İşte detaylar.. Hükümet okula giden çocukları düşünüyor ve onlar için desteklerini esirgemiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında yeni sosyal destek paketimi duyurdu. Öğrencilere Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ödeme yapılacağının bildirildiği duyuruda sosyal yardımların "Çocuk Destek Bileşeni" adı verilen bir programla yapılacağı aktarıldı.Söz konusu program hakkında detayları kamuoyu ile paylaşan Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Yardımı Bileşeni adını verdikleri yardım programıyla sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek verileceğini söyledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Çocuk Destek Bileşeni' programı kapsamında hanedeki çocuk sayısına göre aylık 350 TL ile 650 TL arasında değişen destekler sağlanıyor. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 550 TL ek yardım ödeneği veriliyor. Başvurular e-Devlet Kapısı'ndan veya Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılır. 'Çocuk Destek Bileşeni' programından faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması gerekiyor.