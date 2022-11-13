Düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı gelin olmak için gün sayıyor! Düğün rotasını belirleyen güzelden 'Karın olmak için sabırsızlanıyorum' itirafı







3 AYRI ÜLKEDE DÜĞÜN YAPACAK!







İSTANBUL'DAKİ DÜĞÜNÜN DETAYLARI

MISIR'DAKİ DÜĞÜNÜN DETAYLARI

MIAMI'DEKİ DÜĞÜNÜN DETAYLARI

Mısırlı milyarder Meeodo'yla bir dargın bir barışık aşk yaşayan Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi. Her paylaşımında aşkını dile getiren Subaşı, düğün davetiyesini geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yayınlamıştı. Milyarder sevgilisi Meeodo ise düğün için kesenin ağzını açarak çıtayı arşa çıkardı.İstanbul, Mısır ve Miami'de üç ayrı konseptle evlenmek isteyen çift, yakın çevrelerine düğünün Mayıs ayında olacağını söylüyor. Son paylaşımına "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" notunu düşerek gelinlik emojisi de koyan Subaşı'nın, gelinlik için denemelere başladığı da söyleniyor.Çift birinci düğünlerini İstanbul'da yapacak. Bu düğüne Subaşı'nın ailesi ile yakın arkadaşları ve cemiyetin ünlü isimleri katılım sağlayacak.2. düğün damadın memleketi Mısır'da yapılacak. Subaşı'nın bu düğünde Mısır geleneklerine uygun bir gelinlik tercih edeceği söyleniyor.Son düğün en görkemlisi olacak. Subaşı'nın Mıamı düğünün kast ederek "Herkes bu düğünü konuşacak" dediği iddia ediliyor.