MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:37

Düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı gelin olmak için gün sayıyor! Düğün rotasını belirleyen güzelden 'Karın olmak için sabırsızlanıyorum' itirafı

Evleneceği düğün davetiyesi paylaşımıyla duyuran Şeyma Subaşı, düğün rotasını belirledi. 3 ayrı ülkede evlenecek çiftin düğünlerinin 2023 yılı Mayıs ayında yapılacağı söyleniyor. İşte, merakla beklenen düğünün detayları...

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:37
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Düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı gelin olmak için gün sayıyor! Düğün rotasını belirleyen güzelden 'Karın olmak için sabırsızlanıyorum' itirafı


Mısırlı milyarder Meeodo'yla bir dargın bir barışık aşk yaşayan Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi. Her paylaşımında aşkını dile getiren Subaşı, düğün davetiyesini geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yayınlamıştı.

Milyarder sevgilisi Meeodo ise düğün için kesenin ağzını açarak çıtayı arşa çıkardı.

3 AYRI ÜLKEDE DÜĞÜN YAPACAK!



İstanbul, Mısır ve Miami'de üç ayrı konseptle evlenmek isteyen çift, yakın çevrelerine düğünün Mayıs ayında olacağını söylüyor.

Son paylaşımına "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" notunu düşerek gelinlik emojisi de koyan Subaşı'nın, gelinlik için denemelere başladığı da söyleniyor.

 şeyma subaşı düğünü

İSTANBUL'DAKİ DÜĞÜNÜN DETAYLARI

Çift birinci düğünlerini İstanbul'da yapacak. Bu düğüne Subaşı'nın ailesi ile yakın arkadaşları ve cemiyetin ünlü isimleri katılım sağlayacak.

MISIR'DAKİ DÜĞÜNÜN DETAYLARI

2. düğün damadın memleketi Mısır'da yapılacak. Subaşı'nın bu düğünde Mısır geleneklerine uygun bir gelinlik tercih edeceği söyleniyor.

MIAMI'DEKİ DÜĞÜNÜN DETAYLARI

Son düğün en görkemlisi olacak. Subaşı'nın Mıamı düğünün kast ederek "Herkes bu düğünü konuşacak" dediği iddia ediliyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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