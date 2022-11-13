Düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı gelin olmak için gün sayıyor! Düğün rotasını belirleyen güzelden 'Karın olmak için sabırsızlanıyorum' itirafı

Mısırlı milyarder Meeodo'yla bir dargın bir barışık aşk yaşayan Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi. Her paylaşımında aşkını dile getiren Subaşı, düğün davetiyesini geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yayınlamıştı. Milyarder sevgilisi Meeodo ise düğün için kesenin ağzını açarak çıtayı arşa çıkardı.
3 AYRI ÜLKEDE DÜĞÜN YAPACAK!
İstanbul, Mısır ve Miami'de üç ayrı konseptle evlenmek isteyen çift, yakın çevrelerine düğünün Mayıs ayında olacağını söylüyor. Son paylaşımına "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" notunu düşerek gelinlik emojisi de koyan Subaşı'nın, gelinlik için denemelere başladığı da söyleniyor.