YAŞAM
14 Mart 2023 - 14:34

Düğün günü ancak pişmiş tavuğun başına gelecek olay! Nişanlısı ve kayınvalidesiyle ilgili gerçeği öğrendi: Meğer bu yaşa kadar...

Georgie Mitchell, bir düğün planlayıcısı ve "Unfiltered Bride" podcast'inin sunucusu olarak, düğünlerde karşılaştığı ilginç durumları anlatarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Mitchell, son planladığı düğünde gelinin düğününden saatler önce kayınvalidesinin müstakbel eşini emzirdiğini gözlemlediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

YAŞAM
14 Mart 2023 - 14:34
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Düğün günü ancak pişmiş tavuğun başına gelecek olay! Nişanlısı ve kayınvalidesiyle ilgili gerçeği öğrendi: Meğer bu yaşa kadar...
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Georgie Mitchell, düğün planlamacısı olarak yaptığı podcastlerle gelin ve damatların düğünlerinde yaşadıkları ilginç olayları anlatarak sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Son düğününde de kendisi de oldukça şaşırtıcı bir durumla karşılaşarak bu hikayeyi podcastinde dinleyicileriyle paylaştı. Mitchell, gelin ve damadın adını vermeden anlattığı bu ilginç hikayesi, kısa sürede büyük ilgi gördü ve popülerlik kazandı. Mitchell'in dinleyicileri, onun eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı hikayelerini dinlemekten büyük keyif alıyorlar.gelin

Hikayede Mitchell, gelinin tuvalete gitmek için odadan ayrıldığını, sonra ağlayarak geri döndüğünü anlatıyor ve şunları söylemekte: "Gelin odaya birden ağlayarak girdi. Ben de ne olduğunu sordum. Gelin, damadın kendisini aldattığını düşündüğünü söyledi. Ancak daha sonra aldatılmadığını anlamış. Şoke olduğu manzara karşısında kayınvalidesinin damadı emzirdiğini görmüş. Bu duruma rağmen düğün devam etti ve olay bir sır olarak saklandı."



EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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