Düğün hazırlığı yapanların evi şenlenecek! O markette çeyiz indirimi başladı: Bu kampanyayı kaçıran pişman olacak

Günümüzde market fiyatları adeta cebi yakarken, evlenmek isteyen genç çiftler için uygun fiyatlı çeyiz ürünleri bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Son yıllarda en düşük yemek takımının bile 5 bin TL olduğu bir dönemde, BİM market indirimleriyle şaşırtıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yaz aylarında evlenecek olanlara müjde! BİM market, tüm çeyiz ürünlerinde indirim yaptı. Kütahya porselen 6 kişilik yemek takımı, sadece 1.899 TL'ye satışa sunulurken, Hisar markasının 30 parça çatal, kaşık, bıçak takımı ise 829 TL'ye düşürüldü.
BİM 2 Haziran 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmekte. Bu Haziran ayında BİM'de mutfak araç gereçleri, yemek takımları, çatal-kaşık-bıçak setleri, nevresim takımları, elektrikli küçük ev aletleri, teknolojik ve dijital malzemeler satışa sunulacak. Merak edilen ise BİM aktüel ürünlerin fiyatları olacak. İşte 2 Haziran 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğundaki detaylar...