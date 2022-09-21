Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahriye Üçoklar Bulvarı üzerinde korna çalarak çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurdu. Ekipler, 7 aracın sürücüsüne çevreyi rahatsız ettikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle ceza yazıldı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:37
Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza
Gaziantep polisi, konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit eden 7 araca ceza yazıldı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:37
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