Düğün organizasyonu hakkında emsal karar! Yargıtay manevi tazminata hükmetti..

İşadamı M.A.B., oğlu V.B. yeğeni E.B. ile düğün hazırlıklarına başladı. 770 kişilik bir düğün firması ile anlaşan M.A.B. otelle tanışma, oda rezervasyonu ve kirayı ödemeden sonra düğünün gerçekleşeceğini tüm yakınlarına bildirdi. Ancak organizasyon firması otelle anlaşma sağlayamadıklarını belirterek organizasyonu yapamayacaklarını düğünden bir gün önce düğün sahibine iletti. Düğünden bir gün önce başka bir firmayla son dakika
anlaşması yapan ve düğünü organize etmek için harekete geçen M.A.B. ile oğlu ve torunu, düğünden sonra son anda çalışmayacaklarını söyleyen organizatör şirkete dava açtı. Davacı taraf avukatı, çok sadıda davetlinin şehir dışından olduğunu, müvekkillerinin çok üzgün olduklarını, son gün başka bir organizasyon şirketi bulmakla suçlandıklarını, tüm ekonomik güçlerini kullanarak acele evlilik organizasyonu bulmaya çalıştıklarını ve tüm tanıdıklarını sorguladıklarını söyledi. Mağdurların ayrıca bir şirketle nikahın son gününde kısmen de olsa yapılması konusunda anlaştıkları belirtilen dilekçede ancak organizasyonun kesintiye uğramasının düğün hazırlıklarını zorlaştırdığını ve taleplerinin zarar olarak ise 31.000 lira manevi tazminat talebinde bulunuldu.
DAVA MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ
İlk derece hukuk mahkemesi, “para tazminatı, mal veya kazanç kaybı için bir tazminat ölçüsü değildir." ifadeleri ile birlikte aynı zamanda davacının düğünden önce ödediği masraflarla ilgili olarak, şartları sağlayamadığı gerekçesiyle organizatör şirkete yaptığı zararların tazminini talep edebileceği gerekçesi ile ispat edilemeyen davanın reddine karar verdi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Söz konusu iddialar üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi devreye girdi. Daire, Davacının düğün gününden bir gün önce yeni bir şirketle sözleşme imzalaması gerektiğinden zor olduğu zaman, davet edilmeme olasılığı çok yüksek olduğunu, düğünün organizasyonu ve düğün davetiyesinin önemi gibi davacının yararına bir takım manevi tazminata hükmedilmiş olması, kararın bozulması gerektiği, davanın reddinin usule uygun olmadığına istemin reddi usul ve yasaya uygun düşmemesinden kaynaklı kararın bozulmasının gerektiğini belirtti.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖRÜŞÜ
Asliye hukuk mahkemesinin iptal kararı vermesinden sonra, vadesinden önce ödenen tutarın iade edilmesi ve terkin nedeniyle; davacının yaşam, vücut bütünlüğü, sağlık, özgürlük, isim, imaj, şeref, haysiyet gibi değerlerine tecavüz etmediğini, davalının nikah merasimi sırasında otelde hazır bulunduğunu, çifte nikahın gerçekleştiğini, davalının da katkısıyla aynı otelde kalması, sözleşmeye uymama ve borca aykırılık nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesinin mümkün olmadığı, insan haklarının yasa dışı bir şekilde saldırıya uğradığı ve manevi zararın davacı tarafından kanıtlanmadığı gerekçesiyle temyize gitmeye karar verdi. Temyiz kararı, verilen süre içinde davacı avukatı tarafından temyiz edildi.
YARGITAY'DAN EMSAL DEĞERİNDE KARAR
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararda ise “Davalı tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği ve evliliği düzenlemediği tespit edilebilir. Elbette herkes evlilik, evlilik gibi büyük günleri genellikle hayatta bir kez yaşamak ister ve ne olursa olsun bir daha tekrarlanamaz. Çünkü bu özel günlerde yaşanan olumsuz durumların gelin ve damat ve sevenleri için ömür boyu üzüntü kaynağı olacağı yadsınamaz. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Davacılar'ın iki düğününün aynı yerde, aynı gün ve aynı saatte yapılması için düzenlemeler Davalılar tarafından düğünden bir gün önce bildirilerek yapılmamış ve Davacılar başka bir şirketle anlaşma yapmışlardır. Düğünün aynı yerde, aynı gün, aynı saatte gerçekleşmesine rağmen organizasyonda bir yetersizlik olduğunu ve tüm sürecin davacıyı üzmesine, üzmesine, manevi haklarına tecavüz etmesine neden olduğunu kabul etmiştir. Uygun parasal olmayan zararlar, Şartlara uygun olarak ödenmelidir. Hukuk mahkemesinin davacılar lehine manevi tazminata hükmetme kararını bozulmuştur." denildi.