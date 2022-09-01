YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:17

DÜğün Sevinci Kabusu Dönüştü: 7 Ölü, 9 Yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde minibüsle kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
DÜğün Sevinci Kabusu Dönüştü: 7 Ölü, 9 Yaralı


Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüsle kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 6 kişi memleketleri Malatya'da defnedildi.


Kaza, gece yarısı, Sivas-Malatya karayolunda Sivas'ın Kangal ilçesi Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'da katıldıkları düğünden Malatya'ya dönen davetlileri taşıyan Ayhan Sevin (51) yönetimindeki 44 J 4257 plakasına sahip minibüs ile karşıdan gelen ve Malatya'dan Amasya istikametine giden Muhlis Ösme (52) idaresindeki 34 EBE 72 plakasına sahip nakliye kamyonu çarpıştı.




Kazada minibüs sürücüsü Ayhan Sevin (51) ile birlikte Şenay Kızılaslan (48), Seyit Battalgazi Sevin (18), Meliha Kızılaslan (52), Süleyman Kızılaslan (58), Adile İzci (62) Fadime Sarıbaş kaza yerinde hayatını kaybederken; Alperen Yeşilkaya (6), Saray Yeşilkaya (38), İlhami Kızılaslan (52), Cennet Polat (44), Ramazan Kaan Yeşilkaya (10), Emre Kızılaslan (25), Birol Polat (42), Engin Polat (19) ile Muhlis Ösme (52) yaralandı.


İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis ve sağlık ekibinin yollandı. Kazada yaşamını yitirenlerden minibüs sürücüsü Ayhan Sevin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 kişinin cenazesi memleketleri Malatya'ya gönderildi. 15.15 sularında Hekimhan ilçesine getirilen Şenay Kızılaslan, Adile İzci ve Fadime Sarıbaş'ın cenazeleri, ilçe merkezinde bulunan Paşa Camii'nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında defnedilirken; Meliha Kızılaslan, Süleyman Kızılaslan ile minibüs şoförü Ayhan Sevin ve oğlu Seyit Battalgazi Sevin'in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Son Haberler
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte...