YAŞAM
11 Eylül 2022 - 16:22

Düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Afyonkarahisar'da bir düğün eğlencesinde iki gurup arasında sözlü tartışmanın düğün sonrası da devam etmesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 16:22
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Düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü


Olay, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Çamözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Düğün eğlencesinin sona ermesinden sonra yakın çevrede bulunan ve alkol alan E.A. (36), R.T. (35), E.Ç. (35) isimli şahıslar ile S.Ö. (46) ve oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. E.A., R.T., ve E.Ç. isimli şahısların olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.A., R.T. ve E.Ç. isimli şahısların tekrar olay mahaline gelmeleri üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada; E.Ç. adlı şahıs göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Olay sonrası gözaltına alınan D.Ö. ve dayısı T.Ç. isimli şahısların emniyetteki sorgusu sürüyor.



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