Düğün takıları kime kalacak? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanmasına dair şaşırtan detaylar!

Oyuncu Demet Özdemir ve müz,zyen-oyuncu Oğuzhan Koç, 8 ay önce muhteşem bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Geçtiğimiz ağustos ayında evlenen çift, aralarından yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma kararı aldılar.
Bir süredir son dakika haberleri gündemde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada boşanma kararını aldıklarını açıkladı. Ünlü çift boşanma davalarını doğruladı ve yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Karşılıklı saygı ve anlayış temelinde alınan bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkilediğini biliyoruz. Bu süreci sizi üzmeden ve yormadan mümkün olduğunca ihtiyatlı şekilde yürütebilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız.Süreç boyunca hassasiyet ile yaklaşmanızı rica ediyoruz.”
DÜĞÜN TAKILARI KİMDE KALACAK?Görkemli düğünde nikah masasına oturan çift, iki milyona yakın takı takıldığını söylemişlerdi. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e 1 milyon dolarlık dev bir tektaş ile evlenme teklif etmişti. Ayrıca ünlü şarkıcı eşine Türkiye'nin tek Bvlgari markası ve yaklaşık olarak 1 milyon TL değerindeki kolyeyi de düğün hediyesi olarak verdi. Peki boşandıktan sonra mücevherler kimde kalacak?
Demet Özdemir evden ayrıldığında elinde sadece tektaş yüzüğü vardı. Oğuzhan Koç ise eşine aldığı hediye ve takıların peşine düşmedi. Boşanmada mal paylaşımı yapılabilir ancak Yargıtay kararı gereği düğün takıları gelinde kalıyor.