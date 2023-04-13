EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 21:15

Düğün tarihi 15 Mayıs'tan sonra olanlar dikkat! Peş peşe zamlar geliyor: 50 bin TL'yen 300 bin TL'ye fırlayacak: Elini çabuk tutan ucuza kapatacak!

Evlilik için hazırlık yapanlara uyarılar yapılmaya devam ederken 15 Mayıs sonrasına işaret edildi. Milyonlarca çift için zam açıklamaları yapılırken seçim sonrası tüm vatandaşları bekleyen sürprizler açıklandı.

EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 21:15
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Düğün tarihi 15 Mayıs'tan sonra olanlar dikkat! Peş peşe zamlar geliyor: 50 bin TL'yen 300 bin TL'ye fırlayacak: Elini çabuk tutan ucuza kapatacak!
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Seçim sonrasında düğün yapacaklara dikkat uyarılarında bulunurken zam üzerine zam haberleri geldi. Evlilikten aylar önce alışveriş yapacak çiftlere zam yağmuru bekleniyor. Fiyatlar her geçen gün artış gösterirken analistler evleneceklere uyarılarda bulundu.

MASRAFLAR 165.000 TL'YE ÇIKTI

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleriyle beraber hem enflasyon hem de seçim sonrası beklenen döviz kurundaki artışlarla beraber çiftlerin alışverişleri 6 ay öne çekildi. Fiyatlarda geçen yıla bakılarak ortalama yüzde 50 artış yaşanırken ev kiraları,mobilya, beyaz eşya ve züccaciye giderleri adeta 165 bin TL'ye arttı.



evleneceklere zam

ZAM ÜZERİNE ZAM GELDİ

Mobilya üzerinde enflasyon oranlarının artışıyla beraber beklentiler ve seçim sonrası talepler ortaya çıktı. Geçtiğimiz seneye bakılarak daha hareketli bir dönem yaşanırken hammadde sıkıntısı çözüldüğü için teslimatta sıkıntı yaşanmadığı görüldü.

Bütçeye ve eşyalara göre farklılık gösterirken oturma, yemek ve yatak odası takımlarından oluşan paket 50 bin TL'den başlayarak harcamalar yapıldı. Seçim sonrasında herkesin kurda bir hareketlenme beklediğine dikkat çekildi.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, evlenmek isteyen çiftlere önerilerde bulunurken bütçeye uygun ev seçilmesiyle beraber işyerinize yakın olması gerektiğine vurgu yapıldı. Alışılan sosyal çevreye uygun olup olmadığına bakılarak deprem bölgesinde bulunan riskli olup olmadığına bakılarak tercih yapılır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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