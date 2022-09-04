YAŞAM
04 Eylül 2022 - 06:58

Düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesine dönen kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 06:58
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Düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü

 Olay, Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sokağa taşarken yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Adeta meydana muharebesine dönen kavga jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale ederken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Editörü
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