YAŞAM
05 Eylül 2022 - 06:46

Düğünde şarkı kavgası çıktı

Konya'da düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesinden tartışma çıktı. Kavga sonrası yaşanan tartışmalar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 06:46
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Düğünde şarkı kavgası çıktı


Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Salon dışarısında sürmekte olan tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine sözlü tartışma yaptığı sırada polis ekiplerinin olay mahaline geldiği görülüyor. Olay yerine sevk edilen birden fazla polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarından fenalaşan bir kadın ise olay mahaline sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Düğün merasimi ise sonlandırıldı.



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Haber Editörü
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