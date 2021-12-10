Düğünden 1 gün önce Songül Yalçın’ın katleden nişanlısından 'pes' dedirten talep!

Bursa'da 2016 yılında 25 yaşındaki Songül Yalçın ile nişanlanan Yunus Emre Akar, 3 yıl süren nişanlılık dönemi sonrası nişanlısıyla evlilik tarihi belirledi. Düğünlerine 1 gün kala Songül Yalçın nişanlısının, Osmangazi ilçesindeki evine gitti.
İddialara göre çift burada düğünde takılacak olan takılar yüzünden tartışmaya başladı. Yunus Emre Akar, tartışma sırasında nişanlısı Songül Yalçın'a şiddet uygulamaya başladı. Döve döve götürdüğü banyoda yere düşen Songül Yalçın'ın bayıldığı düşünen Akar, nişanlısını öylece bırakarak fatura ödemek için dışarı çıktı.
Eve geri döndüğü sırada Songül Yalçın'ın banyoda halen yerde yattığını gören Yunus Emre Akar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaptığı ihbar sonrası Akar, evden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri açık bırakılmış kapıdan girdiler ve yerde hareketsiz yatan Songül Yalçın'ı hemen hastaneye kaldırdılar. Aldığı ağır darbeler yüzünden komaya giren genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Hakkında yakalama çalışması başlatılan Yunus Emre Akar ise bir süre sonra saklandığı yerden çıkarıldı ve gözaltına alındı. Katil zanlısı olduğu tespit edilen Akar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nişanlısını öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Yunus Emre Akar, mahkemede nişanlısının banyoda düştüğünü ve kafasını klozete vurduğunu ve kendisinin onu tutmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.
Mahkeme heyeti, suçunu sabit olarak karar verdiği Yunus Emre Akar'ı, iyi hal indirimi uygulamadan "kasten adam öldürmek" suçlamasından ömür boyu hapse mahkum ederken sanığın avukatları müvekkiline iyi hal indirimi uygulanmadığını ve kararın bozulması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne müracaat ettiği bildirildi. 1'inci Ceza Dairesi ise yapılan duruşmadan sonra yerel mahkemenin kararını onayladı ve dosyayı geri gönderdi. Yunus Emre Akar'ın avukatları bu kez temyiz için dava dosyasını Yargıtay'a iletti.
İddialara göre çift burada düğünde takılacak olan takılar yüzünden tartışmaya başladı. Yunus Emre Akar, tartışma sırasında nişanlısı Songül Yalçın'a şiddet uygulamaya başladı. Döve döve götürdüğü banyoda yere düşen Songül Yalçın'ın bayıldığı düşünen Akar, nişanlısını öylece bırakarak fatura ödemek için dışarı çıktı.
Eve geri döndüğü sırada Songül Yalçın'ın banyoda halen yerde yattığını gören Yunus Emre Akar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaptığı ihbar sonrası Akar, evden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri açık bırakılmış kapıdan girdiler ve yerde hareketsiz yatan Songül Yalçın'ı hemen hastaneye kaldırdılar. Aldığı ağır darbeler yüzünden komaya giren genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Hakkında yakalama çalışması başlatılan Yunus Emre Akar ise bir süre sonra saklandığı yerden çıkarıldı ve gözaltına alındı. Katil zanlısı olduğu tespit edilen Akar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nişanlısını öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Yunus Emre Akar, mahkemede nişanlısının banyoda düştüğünü ve kafasını klozete vurduğunu ve kendisinin onu tutmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.
Mahkeme heyeti, suçunu sabit olarak karar verdiği Yunus Emre Akar'ı, iyi hal indirimi uygulamadan "kasten adam öldürmek" suçlamasından ömür boyu hapse mahkum ederken sanığın avukatları müvekkiline iyi hal indirimi uygulanmadığını ve kararın bozulması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne müracaat ettiği bildirildi. 1'inci Ceza Dairesi ise yapılan duruşmadan sonra yerel mahkemenin kararını onayladı ve dosyayı geri gönderdi. Yunus Emre Akar'ın avukatları bu kez temyiz için dava dosyasını Yargıtay'a iletti.