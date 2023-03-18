Düğünden kalma altını olanlar, altın biriktirenler bayram edecek! İslam Memiş duyurdu: Artık bu seviyede olacak!

Yatırımcıların pür dikkat izlediği ekonomist İslam Memiş altın yatırımı yapacak olan vatandaşlara yüzlerini güldürecek haberi duyurdu. Detaylar haberimizde…
VE İSLAM MEMİŞ'TEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ. ALTIN SAHİPLERİNE MÜJDEYİ VERDİ: YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ
Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatındaki düşüşün uzun süreli olamayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında altın fiyatlarında rekor artış olacağını ifade etti. Finans uzmanı İslam Memiş, gram altındaki hızlı yükselişi değerlendirdi ve piyasadaki diğer gelişmeler için tahminlerde bulundu. İslam Memiş, sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 22 Mart'ta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir FED var. Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları FED'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden 50 baz puan değil de 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Önemli olan Amerika Merkez Bankası hazirandan sonra biraz daha kenara çekilebilir. Bu faiz arttırımlarını geciktirebilir ve 2024 yılının ilk çeyreğiyle alakalı tekrar faiz indirimlerine gideceği beklentisi var. Bu da altın fiyatlarının önünü açacak faktörler arasında. Pazartesi günü tv100.com'da yayınlanan yazısında İslam Memiş, gümüş ve altın için şu sözleri kullandı: Gümüş ons (xag/usd): Çok ucuz kalmaya devam ediyor. Orta ve uzun vade için değerinin oldukça altında. 23 dolar seviyesini kırdıktan sonra önü açık. Ons altın ve gram altın da geçen hafta yaşanan yükseliş için çok üzülmemeli. Bir kez daha alım fırsatı vereceğini öngörüyorum. Haftalardır düşüşlerin aldatmaca ve kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Yıl sonu alım fırsatını verdikten sonra soluksuz bir yükseliş bizi bekliyor. Özellikle Haziran sonrası. Ons altın bin 880 dolar direncinden sonra tekrar bin 830 dolar seviyesine gerileyebilir. Salı gününden itibaren kâr satışları görebiliriz. Gram altın da ons tarafından olumsuz etkilenebilir. Alamadım diye üzülmemek gerek, son fırsat gelebilir. Bu değerlendirmenin ardından İslam Memiş, gram altındaki sıcak gelişmeler hakkında yorum yaptı ve sonunda bu cümleyi kurdu. İşte o açıklama İslam Memiş, Twitter hesabından gram artışına ilişkin yeni bir değerlendirme yayınladı. Memiş, "Gram altın serbest piyasalarda 1.200 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim. Ekranlarda 1.183,80 Lira ama geçerli değil zaten" diye konuştu.