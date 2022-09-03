Düğüne giriş için 10 dolar istedi sosyal medyada gündem oldu!













‘Neden Olduğunu Anlamadım’



Çiftin aldığı karar herkesi şaşkınlığa uğrattı. Düğün mekanına girmek için konuklar 10 dolar ödeyecek. İngiliz bir çiftin düğünlerine katılan misafirlerden giriş bileti talep ettiği bilgisi sosyal medyada şaşkınlık yarattı. İngiliz bir çiftin düğünlerinden birkaç gün önce konuklardan para istemesi gündem oldu. Şlk olarak Reddit'te boy gösteren, ardından sosyal medyada rekorlar kıran düğünde çift, konuklarından giriş ücreti olarak 10 dolar istedi.Ancak gelin ve damadın bu isteği davetliler tarafından kabul görmedi. Damadın ablası, düğün davetlilerine para istemesini hoş karşılamazken, kardeşi ve gelini hedef aldı. Olayın sosyal medyada viral olmasının ardından ismi açıklanmayan 23 yaşındaki damat Reddit üzerinden bir açıklamada bulundu. Eşi ile özel manzaralı kanyonda evlenmek istediklerinin altını çizen damat, mekanın giriş ücreti olduğunu ve sadece misafirlerden istediklerini söyledi. Ayrıca bir sandalye getirmeleri gerekmektedir.Damat, "Çok para harcamak istemiyoruz ve düğünümüzün özel olmasını istiyoruz. Sadece yakın arkadaşlarımızı ve ailemizi istiyoruz. Bu yüzden sadece onlara sorduk" diyor. giriş ücreti hakkında, çok değil. Neden böyle bir sorun anlamıyorum” ifadelerini kullandı. Ancak damadın bu açıklaması yeterli olmadı. Sosyal medyadan birçok kişi çifte tepki gösterirken, bir kullanıcı, “Hangisi daha kötü bilmiyorum. 10 dolar giriş ücreti mi yoksa düğüne kendi sandalyenizi mi getiriyorsunuz? dedi Bir başkası şöyle yorum yaptı: “Açıkçası bu kanyon düğün yeri değil. En azından herkesin giriş ücretini ödeyebilirsiniz.”