Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi herkesi şok etti













"Herkes iç çamaşırı sandı"

Sosyal medyada kısa süre içerisinde viral olan bir düğünün videosunda gelin ve damadın gösterdiği performans konukların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Dans pistinin ortasındaki sandalyeye oturan gelin, gelinliğinin eteğini açtı. O sırada damat ellerini arkasında kavuşturarak başını gelinliğe soktu. Bir süre gelinin bacağındaki bandı ağzıyla arayan damat sonunda badı bulup çıkardı ve herkesin gözleri önünde sallamaya başladı.Gelin ve damadın kim oldukları bilinmezken düğünün nerede gerçekleştiğine dair bir bilgi de verilmedi. Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan videoya büyük ilgi gösterdi ve görüntüler kısa sürede elden ele dolaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan videonun altına bir sosyal medya kullanıcısı, damadın gelinin iç çamaşırını çıkardığını düşünürken, başka bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye açıklama yaparak açıklamasında "Ben iç çamaşırı sanmıştım" ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Bu gelenek nedir?" diyrek tepkisini gösterdi.