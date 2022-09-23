Sosyal medyada kısa süre içerisinde viral olan bir düğünün videosunda gelin ve damadın gösterdiği performans konukların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Dans pistinin ortasındaki sandalyeye oturan gelin, gelinliğinin eteğini açtı. O sırada damat ellerini arkasında kavuşturarak başını gelinliğe soktu. Bir süre gelinin bacağındaki bandı ağzıyla arayan damat sonunda badı bulup çıkardı ve herkesin gözleri önünde sallamaya başladı.
GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 11:47
Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi herkesi şok etti
Dünyanın dört bir yanında düzenlenen düğünlerden ilginç görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Gelinlerin ve damatların düğünde yaptıkları ve ilginç olarak tanımlanan hareketlere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada viral olan bir görüntüde, damadın gelinin gelinliğinden bacak bandını çıkardığı an tepkilere yol açtı.
GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 11:47
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