GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 11:47

Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi herkesi şok etti

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen düğünlerden ilginç görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Gelinlerin ve damatların düğünde yaptıkları ve ilginç olarak tanımlanan hareketlere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada viral olan bir görüntüde, damadın gelinin gelinliğinden bacak bandını çıkardığı an tepkilere yol açtı.

GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 11:47
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Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi herkesi şok etti


Sosyal medyada kısa süre içerisinde viral olan bir düğünün videosunda gelin ve damadın gösterdiği performans konukların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Dans pistinin ortasındaki sandalyeye oturan gelin, gelinliğinin eteğini açtı. O sırada damat ellerini arkasında kavuşturarak başını gelinliğe soktu. Bir süre gelinin bacağındaki bandı ağzıyla arayan damat sonunda badı bulup çıkardı ve herkesin gözleri önünde sallamaya başladı.



Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek

"Herkes iç çamaşırı sandı"

Gelin ve damadın kim oldukları bilinmezken düğünün nerede gerçekleştiğine dair bir bilgi de verilmedi. Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan videoya büyük ilgi gösterdi ve görüntüler kısa sürede elden ele dolaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan videonun altına bir sosyal medya kullanıcısı, damadın gelinin iç çamaşırını çıkardığını düşünürken, başka bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye açıklama yaparak açıklamasında "Ben iç çamaşırı sanmıştım" ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Bu gelenek nedir?" diyrek tepkisini gösterdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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