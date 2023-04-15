Düğünü 15 Mayıs'tan önce olanlar dikkat! Hükümet kesenin ağzını açtı: 150.000 TL destek parası verilecek! Başvuru tarihi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan seçimler öncesinde evlenmek isteyen çiftlere özel faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında sağlanacak olan kredi ile aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. Duyuruya göre, kredi 48 ay vadeli 150.000 TL olarak sunulacak ve çiftlere krediyi geri ödemeye başlamadan önce 2 yıl ödemesiz süre tanınacak. Kredi, gerekli şartları sahip olan tüm çiftler tarafından kullanılabilecek. Kredi ödemeleri, 2 yıl sonra başlayacak. 4 yıl boyunca aylık taksitler halinde ödenecek. Bu da evlenmek isteyen çiftlerin herhangi bir maddi kaygı duymadan evlerini inşa etme ve düğünlerini planlama imkanına sahip olacakları anlamına geliyor.
Açıklamasında aile kurumunun desteklenmesi ve korunmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyetlerinin çocukların eğitimini de kapsayacağını sözlerine ekledi. Projenin dijital Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla uluslararası standartta finansal destek sağlaması bekleniyor. Evlilik kredisine başvurmak isteyenlerin, başvuru yapmadan önce kredi için gerekli olan şartları kontrol etmeli.