Finans
26 Ocak 2023 - 13:45

Düğünü olan gençler dikkat! SGK 33.000 TL düğün yardımı yapıyor: Başvurular açıldı!

Geçen yıl 21 bin TL ödenen evlilik yardımı 2023'te 33 bin TL'ye çıkarılacak. Çeyiz desteği olarak da bilinen evlenme yardımı, şartları sağlayan ve SGK'ya başvuranlara verilmektedir. Peki, evlilik yardımından kimler yararlanabilir, başvurular nasıl yapılır? İşte evlilik ödeneği hakkında detaylar..

Finans
26 Ocak 2023 - 13:45
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Düğünü olan gençler dikkat! SGK 33.000 TL düğün yardımı yapıyor: Başvurular açıldı!


2023 yılında kamu kurumları ihtiyaç sahibi olarak sınıflandırılan vatandaşlara çeşitli sosyal yardımlarda bulunacak. Devlet, genç yaşta evlenmeyi teşvik amacıyla yetim veya öksüz bekarlara geçtiğimiz yıl içibnde 21.000 TL nakdi yardımda bulunmuştur. 2023 yılında söz konusu çeyiz yardımı 33.000 TL'ye çıkarılacak.

EVLENME ÖDENEĞİ NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Anne veya babasını kaybetmiş kız çocuklarına "Evlendirme Yardımı" yapılır. Anne ve babasını kaybetmiş bekar kızlara düzenli bir maaş ödemesi gerçekleştirilir.



SGK 33.000 TL düğün yardımı

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından verilen çeyiz veya evlenme yardımı 21.000 TL'den 33.000 TL'ye yükseltildi. Bu bağlamda 2023 yılında 33.000 TL evlilik yardımı ödenecek.

Anne veya babasının ölümü nedeniyle ölüm aylığı alan kadına evlenme yardımı (evlilik çeyizi) verilir. Bu ödemeye “yetim maaşı” da denmektedir. Anne veya babasından dul aylığı alan bir kadın, evlendiğinde devletten maddi destek alabilir.

Evlilik parasını ödeyebilmek için kız çocuklarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Evlilik tarihi nüfus kütüğünde kayıtlı değilse, başvuru ile birlikte evlilik cüzdanının bir örneği kuruma mutlakan sunulması gerekir.

Evlilik ödeneğinden yararlanan kişi boşanmışsa, hak sahipliği geliri ve aylıkları yararlanıcıya aittir. Ancak bu kişiler, çeyizlerini aldıktan sonra iki yıl içinde boşanırlarsa, bu süre içindeki kazançları veya aylıkları bağlayıcı değildir. İki yılın sonunda emekli maaşını alabilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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