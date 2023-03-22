Finans
22 Mart 2023 - 22:15

Düğünü olanlar bayram edecek! İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: Çeyrek altın o tarihte 2.450 TL!

Altın fiyatları üzerinde hareketlilik devam ederken uzman isim İslam Memiş, yaptığı son dakika açıklamasıyla beraber çeyrek altın fiyatının 2450 TL ve gram altının ise 1550 TL olacağı zamanı açıkladı. Düğünü olanlar bu tarihi araştırmaya başladı.

Finans
22 Mart 2023 - 22:15
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Düğünü olanlar bayram edecek! İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: Çeyrek altın o tarihte 2.450 TL!
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Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken uzman isim İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda altın fiyatlarının geleceği noktaya ve o tarihe değindi. Gram altının 1550 TL'ye kadar çıkacağı tarihi duyurdu. Amerika'da yaşanan banka krizinden sonra yükselişler dikkat çekerken bu hafta 1200 TL'ye kadar çıkan gram altının güncel olarak 1210 seviyelerinde olduğu belirlendi.

çeyrek ve gram altın

GRAM ALTIN 1550 TL



Altın fiyatları üzerinden yaptığı tahminler ve yorumlarla bilinen Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında yeni tahminlerini duyurdu. Haftalık verilere bakıldığında bin 217 lira, serbest piyasalarda bin 230 lira seviyelerinde yer alırken Merkez Bankası belirsizlikleri üzerinden geniş bant aralığına dikkatler çevrilirken 1.170-1.260 TL, serbest piyasalarda 1.190-1.280 TL aralığını takip edeceğini belirten Memiş, geniş bant aralığına bakılmamasının nedeni ise belirsizlik olarak açıkladı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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