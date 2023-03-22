Düğünü olanlar bayram edecek! İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: Çeyrek altın o tarihte 2.450 TL!

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken uzman isim İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda altın fiyatlarının geleceği noktaya ve o tarihe değindi. Gram altının 1550 TL'ye kadar çıkacağı tarihi duyurdu. Amerika'da yaşanan banka krizinden sonra yükselişler dikkat çekerken bu hafta 1200 TL'ye kadar çıkan gram altının güncel olarak 1210 seviyelerinde olduğu belirlendi.
GRAM ALTIN 1550 TL
Altın fiyatları üzerinden yaptığı tahminler ve yorumlarla bilinen Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında yeni tahminlerini duyurdu. Haftalık verilere bakıldığında bin 217 lira, serbest piyasalarda bin 230 lira seviyelerinde yer alırken Merkez Bankası belirsizlikleri üzerinden geniş bant aralığına dikkatler çevrilirken 1.170-1.260 TL, serbest piyasalarda 1.190-1.280 TL aralığını takip edeceğini belirten Memiş, geniş bant aralığına bakılmamasının nedeni ise belirsizlik olarak açıkladı.