GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 14:47

Düğününden 6 gün önce kalbine yenildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kurtuluş'un nişanlısının babası acı haberi, “Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun inşallah” sözleriyle duyurdu.

GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 14:47
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Düğününden 6 gün önce kalbine yenildi

Nişanlısı A.C.Y. ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce evinde fenalaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık personelleri yollandı.   Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kalp krizi neticesinde yaşamını yitiren Kurtuluş, dün öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

 

 

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